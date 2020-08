Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wiedergänger Guttenberg

Der Freiherr gibt nicht auf: still und heimlich hat Karl-Theodor zu Guttenberg seinen Doktor neu gemacht; aus rein persönlichen Gründen und nicht für ein politisches Comeback. Aber so bleibt die dramatische Wiederkehr nur eine halbe Sache. Eine Glosse von Georg Bayerle.

Es zeigt schon die ganze Wucht menschlicher Schicksalsdramatik, wenn Käptn Ahab einen ganzen Ozean absucht, um dem weißen Wal Moby Dick wiederzubegegnen, der ihm einst das Bein gekostet hat. Es sind diese epischen Dramen, die das Leben adeln und das staunende Publikum zu Gefühlsstürmen hinreißen. Hin und her schwankend zwischen vergeblichem Bemühen und fanatischem Wollen. Bergsteiger haben sich an Schicksalsbergen festgebissen und auch der Täter kehrt ja bekanntlich immer an den Tatort zurück. Um etwas abzuschließen oder zu heilen, was am Ende gar nicht abschließbar ist.

So ist auch Karl-Theodor zu Guttenberg von den akademisch Toten auferstanden und wieder an die Universität gegangen. Man erinnert sich: 2011 haben den jungen smarten Minister die Plagiate in seiner Doktorarbeit an der Universität Bayreuth Amt und Würden gekostet. Die Fallhöhe damals hatte epische Qualität: von einem, dem quasi alles zugetraut wurde, zum Ausgestoßenen, der jenseits des Atlantiks scheinbar ein neues Leben begonnen hatte. Aber: da war noch was, das nagte und nagte.

Anders als Käptn Ahab ist der Freiherr indes still und heimlich auf die hohe See der akademischen Weihen ausgefahren und in der englischen Hafenstadt Southampton gelandet. 488 Seiten umfasst sein neues Werk, über das er aber nicht viel sagen will. Vor Monaten schon wurde das Werk vollendet. Und der Gentleman: genießt und schweigt. Er habe es allein aus sehr persönlichen Gründen und nicht für die Öffentlichkeit getan und erst recht nicht für ein politisches Comeback. Einfach nur, weil es soviel Spaß macht, hunderte Seiten über Korrespondenzbankengeschäfte zu schreiben? Um eine Scharte in der eigenen Biographie auszuwetzen?

Weise ist, wer sich gar nicht erst einlässt auf das bittersüße Drama des Schicksals

Wenn das so einfach wäre: Wer einmal begonnen hat mit der dramatischen Wiederkehr, der geistert jedesmal bei Vollmond durch die Nacht und rollt wie Sisyphos bis in alle Ewigkeit den Stein auf den Berggipfel. Weise ist, wer sich gar nicht erst einlässt auf das bittersüße Drama des Schicksals. Aber so? Ist nicht zu spüren, dass sich zwischen Scholz, Söder, Laschet und Merz längst eine Lücke aufgetan hat? Das Volk wartet auf die Auferstehung eines strahlenden Kapitäns auf der Brücke dieses schwerfälligen Ozeandampfers. So, Herr Doktor Karl-Theodor Buhl-Freiherr von und zu Guttenberg, wie es nun richtig heißen muss, bleibt alles nur eine halbe Sache.