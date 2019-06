Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wie war das mit der Wüste?

Vorsicht meine Herren! Fühlen Sie sich ja nicht zu sicher. Müll raustragen, Wäsche aufhängen, Steuer machen…alles lieb und schön. Aber was Frau wirklich will, ist was anderes. Helden. Und wer es nicht bringt, wird in die Wüste geschickt… Eine Glosse von Christian Klos.

"Schatz, das ist ja Wahnsinn!! Irre, das musst Du machen!!" Der Satz ging ihm runter wie Öl, als er seine Herzallerliebste in seine kühnen Pläne, beinahe beiläufig beim Abendessen zwischen Wurschtsemmel und Gürkchen, einweiht. Sahara. Eine Woche. Mit Jeep und Motorrädern. Zu acht. Knallharte Typen, alle noch älter als er. Männerrunde, Testosteron, kerniger Männerschweiss, eine Woche lang Essen aus der Dose, Unmengen an Bier. Männlicher geht’s kaum.

Er - Jahrgang 1967 - ist alarmiert. Erst in der letzten Woche hat er in einem Männermagazin beim Zahnarzt gelesen, dass die männlichen Milennials alle nur noch Familie wollen – und Gleichberichtigung. Werden die jetzt alle weich? Vätermonate, Kinder überall dabei haben, keine Parties mehr wegen der Frau und den Kindern….Rücksicht als Buzzword…?

Ihm ist nicht entgangen, dass seine Herzallerliebste vor kurzem auch an ihm herummäkelte…..warum er nicht mehr im Fitness sei, wieso er die Hemden jetzt draußen tragen und das Rennrad im Keller einstauben würde….? Als sie vor einem Monat mit ihren Mädels beim Wellnessen am Achensee war, hat er die Steuer gemacht und seine Eltern besucht…..das ist doch okay? Naja, meinte sie damals, er solle schon mal wieder raus….was wildes Machen mit den Jungs….

Wildnis, Wälder, hohe Berge, Motorrad in Lederkutte, Alkoholexzesse..? Herrgott zu Hause ist es doch auch schön….. Oder wird er jetzt langweilig, nicht mehr attraktiv, humorlos, kraftlos….geht er seiner Holden auf den Wecker? An dem Punkt bekam er es mit der Angst zu tun: Seine Männlichkeit war offensichtlich in allerhöchster Gefahr und sie nahm ihn am Ende nicht mehr ernst?

Er, der Held, der sonnengegerbte Steppenwolf, knallhart, der Abenteurer, der MANN!

Eine Exitstrategie musste her. Sofort. Was Wildes, Verrücktes, Verruchtes. Geil. Das würde ihr gefallen, ihr Held, draussen in der Wildnis, am Rande der Lebensgefahr, Gluthitze, mit Mörder-PS durch Staub und Sand, weg von der Zivilisation – ohne Netz. Also Handynetz. Ihm gefiel die Idee, ja, er gefiel sich selbst – Er, der Held, der sonnengegerbte Steppenwolf, knallhart, der Abenteurer, der MANN! Und sie war begeistert, euphorisiert, ihr Held! Endlich – darauf hatte sie gehofft und gewartet: männlich, stark, entschlossen. Dauerte keine 4 Stunden und alle Mädels wussten es: Er geht in die Wüste.

Ja, da war er dann auch….in der Wüste…. Als er zurückkam, um Jahre gealtert, am ersten Tag gleich einen Motorradfahrer verloren, nach drei Tagen Dosenfutter eine Diarrhöe wie man sie seinem ärgsten Feind kaum wünschen mag, dazu keine Toiletten mehr Bier als Wasser intus und dann Ausdünstungen, wie man sie in Zentraleuropa kaum kennt.

Als er so zu Hause ankommt, als Held, Abenteurer, von der Sonne gegerbter Steppenwolf, angestrahlt von seiner Herzallerliebsten, auf die Frage: „Schatzi, wie wars???“ ….kann er nur noch mit tränenerstickter Stimme antworten: „Mein Hase, nächstes Jahr komm ich mit an den Achensee!“