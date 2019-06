Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wie systemrelevant ist die SPD?

Chaos an der Parteispitze, kontinuierliche Wahlverluste – ist die SPD noch zu retten? Vor der Frage nach dem „Ob?“ steht aber das „Warum?“. Bei der Antwort darauf kommen Roland Söker vor allem nostalgische Vergleiche in den Sinn …

Regelmäßige Zuhörer wissen das: "Ende der Welt"-Autoren sind oft eher nostalgisch veranlagt. Ich habe zum Beispiel an dieser Stelle schon das Verschwinden von Kaugummiautomaten, von Tausendmarkscheinen und von amerikanischen Straßenkreuzern mit V8-Motor und Starrachse bedauert. Alles Dinge, die heute wirklich niemand mehr braucht, die mir aber aus irgendeinem Grund ans Herz gewachsen waren – wahrscheinlich, weil sie lange Zeit selbstverständlich da waren, Bedeutung für die Welt hin oder her.

Ähnlich nostalgische Verlustgefühle erlebe ich auch an Wahlabenden. Seit ich mich für Politik interessiere, fing schon die erste Prognose kurz nach Schließung der Wahllokale mit einem schwarzen Balken und einem – in den meisten Fällen - etwas kleineren roten Balken an. Danach kamen dann weitere Balken in gelb oder grün, aber immer allesamt deutlich kleiner ausfielen als der schwarze und der rote.

Heute gibt es vielmehr Balken in bunten Farben. Der schwarze sieht heute meistens so aus wie ein Hochhaus in München: gestaucht. Der rote Balken aber – und für diese Aussage brauche ich kein Matheabitur aus Bayern – ähnelt mittlerweile meistens einem roten Quadrat, also einem Balken der in etwa so hoch ist, wie breit. Stattdessen wachsen danach grüne Balken in den Himmel und je nach Wahlregion auch blaue. Blaue Balken repräsentieren die Wähler, die das Verschwinden des Tausendmarkscheines und von starrachsigen Straßenkreuzern weitaus schlimmer finden als das Verschwinden von Menschen im Mittelmeer. Aber dazu ein andermal.

Die „Alte Tante“ halt. Liebenswürdig aber ganz schön schrullig.

Jetzt geht’s ja um das Verschwinden des roten Balkens. Und da frage ich mich jetzt schon: Ist das Verschwinden der SPD wirklich ein Problem oder nur ein nostalgisches Verlustgefühl wie beim Kaugummiautomaten? Eine kleine Umfrage unter Freunden ergibt: Alle sagen mit leicht feuchtrandigen Augen, eigentlich braucht es die SPD. Gewählt haben sie sie allerdings alle nicht. Die „Alte Tante“ halt. Liebenswürdig aber ganz schön schrullig. Zum Geburtstag ein Anruf, aber längere Besuche vermeidet man doch. Wie viele Notoperationen mutet man einer solch alten Dame zu, wenn ein Weiterleben in Würde in Frage steht?

Bei Banken wird ja als Argument einer kostspieligen Rettung immer angeführt, Sie seinen „too big to fail“, sie würden anderes mit in den Abgrund reißen. Aber bei der SPD kann man von „too big“ ja nicht mehr reden. Und „too sick to fail“ ergibt einfach keinen Sinn. Und: Wen oder was würde die SPD in den Abgrund reißen, wenn sie selbst darin verschwindet? Ich habe ja den Eindruck, dass auch der schwarze Balken fleißig an seiner Verkleinerung arbeitet - dazu braucht er den roten nicht.

Ausgenommen sind hier natürlich die ländlichen Regionen Bayerns. Da ist der schwarze Balken unumstößlich. Für immer steil dem weißblauen Himmel entgegenragend. Aber in ländlichen Regionen Bayerns war der rote Balken nie über das Quadrat hinausgekommen. Dafür gibt’s dort bis heute Kaugummiautomaten.