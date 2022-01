Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wie ich das Internet rettete

Um Ihr Leben spannender zu machen und zum Superstar ihrer Familie zu werden, brauchen Sie zum Beispiel nichts anderes tun, als ein elektrisches Gerät vom Strom zu nehmen, vor der Familie groß zu lamentieren, dass dieses kaputt sei, sich dann zurückziehen, eine Reparatur vortäuschen, um dann triumphal zurückzukehren. Natürlich ist der Effekt je nach Bedeutung des Geräts sehr unterschiedlich. Machen Sie das nicht mit einem Eierkocher oder der Heizdecke. Wenn Sie wirklich wollen, dass Ihnen in den eigenen vier Wänden wieder die Herzen zufliegen: Tun Sie so, als wäre das Internet kaputt. Und retten Sie es!

Klar, selbst ist der Mann: Um nicht stundenlang in Warteschleifen des Telefonanbieters zu hängen und am Ende zu merken, dass ein Kabel gefehlt hat, werden erstmal alle Verbindungen geprüft. Alles paletti, aber kein Internet. Es beginnen hektische Recherchen unter Einbeziehung der Nachbarschaft und Jonglage von Fremdwörtern wie „Proxy-Server“. Alles paletti, aber kein Internet.

Und dann die große Show!

Also nochmal zurück zum Wlan-Router. Und dann die Erkenntnis: Was liegt denn da für ein graues Kabel unter der Couch? Oh, das DSL-Kabel. Für Internet-Empfang zu Hause im höchsten Maße „systemrelevant“, wie man heute sagen würde. Ich krieche unter der Couch hervor, stecke das Kabel ein, meine Frau betritt jammernd das Wohnzimmer. „Gute Nachrichten“, verkünde ich, „ich habe das Internet repariert!“

Und dann die große Show! Empfehlung: Einfach alles nehmen, was Sie je an technischen Begriffen gehört haben, so beiläufig wie möglich runtererzählen und ab und zu ein „einfach“ unterheben: „War nicht so schlimm, ich hab mit nem 13er FX-Schlüssel den Router aufgemacht und die Protonen neu justiert.“ Wachsende Begeisterung, ich weiterhin cool: „Dann hab ich mit dem Kundenservice telefoniert und die haben gesagt, ich soll mit dem vierpoligen 12er-Doppelzylinder die HTX-Karte neu booten. Das hab ich gemacht und – Pause – jetzt läuft es halt wieder.“