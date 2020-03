Ende der Welt Wie Corona unsere Sprache verändert

Vor genau einer Woche schloss ich eine Geschichte mit dem schönen Zitat: „Auf den Wegen der Freundschaft soll man kein Gras wachsen lassen.“ Ich aber sage Euch, heute, nur 7 Tage später: wer es wachsen lässt, d e r ist ein wahrer Freund. Nicht mehr rüberlaufen - man kann ja Anrufen oder skypen. Übrigens sind mir Computerviren geradezu sympathisch geworden und zehnmal lieber, als dieser eine, dessen Name ich zur Strafe nicht aussprechen werde. Vielleicht schwächt ihn das ja irgendwie. Es stärkt ihn jedenfalls, wenn zwei oder drei versammelt sind, denn da ist er rasch mitten unter ihnen. Drum lege ich momentan eher meine Hand ins Feuer, als eine andere damit zu schütteln.

Merken Sie, wie das 140 Nanometer winzige Drecksteil längst auch die Gedanken und Sprache der Nichtinfizierten infiziert? Wenn man dieser Tage jemandem etwas zusichert, kann man sagen: schlag ein? Natürlich nicht. Und sollten wir jetzt alle zusammenrücken? Im Geiste ja, körperlich auf keinen Fall. Das allerletzte wäre ein massenhafter Schulterschluss – das käme dem Mistvieh grade recht. Dem sollten wir allenfalls was husten. Aber auch das besser nicht.

Gestern, beim Blick aus dem Funkhaus in die Straßen des Bahnhofsviertels fühlte ich erstmals die Tiefe des Begriffs „gespenstische Leere“. Dann kam mir aber in den Sinn: es ist ja eine gute Leere, weil sie zeigt, dass Leute Appelle beherzigen und Lehren ziehen aus dem, was sich gerade in Italien und Teheran abspielt.

The Times they are a changin´- kann es sein, dass man den Dylan Song so noch nie gehört hat? Wie rasant sich die Dinge ändern – ein sozialer Haufen war bis vor Wochen noch eine lustige, feine Sache - dieser Tage verheißt er nichts Gutes. Wie die freie Fahrt für freie Bürger – weil ein freier Radikaler, xmal kleiner als eine Körperzelle, mit auf Reisen gehen kann.

Und das irre: er ist auch da, wo er nicht aussteigt und macht sich für seine 140 Nanometer galaktisch breit. Kann es sein, dass wir vor einem Monat noch sprachen über Tempolimit und Mindestlohn und Grundrente und Klimawandel und gestrandete Flüchtlinge, denen es in jedem Fall weitaus schlechter geht als gestrandeten Urlaubern? Wird das nicht fein, sich mit gutem Willen darum zu kümmern, zu gestalten – mit dem Blick fürs Wesentliche? Wenn der böse Spuk vorüber ist? Ich kann mir nicht helfen: da kommt Freude auf.

Und ich hätte nix dagegen, wenn sich dieses Gefühl viral verbreitet.