Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wer sind die Brüsseler Stadtmutanten

Nein, dort sagen sich nicht Fuchs und Hase "Gute Nacht!". Es ist ein Sehnsuchtsort! Es war jedenfalls einer. Damals. Vor 200 Jahren. Zumindest für die bekannten Vier. Auch wenn sie niemals da angekommen sind. Mussten sie ja nicht, weil sie längst was Besseres gefunden hatten. Bremen war nur ein Traumziel. Das sie nur dem Namen nach kannten. Ein Wolkenkuckucksheim, Dorado für den gemeinschaftlichen Lebensabend, hanseatisches Austragsstüberl sozusagen. Bescheiden waren sie ja - vielleicht sind sie gerade deshalb bis heute die vier populärsten Bremer. Nein, nicht Jan Böhmermann, Lale Andersen, Karl Carstens und James Last. Esel, Hund, Katze und Hahn traten 1819 auf den Plan in der zweiten Auflage der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen als die legendären Bremer Stadtmusikanten.

Was uns die Tierfabel bis heute lehrt? Im Gegensatz zu etlichen anderen Märchen hat sich die Psychoanalyse kaum je befasst mit dem unerschrockenen Quartett: dabei ließe sich so viel hineininterpretieren in die Geschichte, wirklich schade! Zumal mit Blick auf die Gegenwart: Alle vier waren auf der Flucht, dem Los, erschossen zu werden oder als Suppeneinlage zu enden, zogen sie ein Altenteil als Wandermusiker in der Hansestadt vor.

Unbescholtene, moderate Migranten also, ohne überzogene Ansprüche auf staatliche Alimentierung, bereit, sich den täglichen Herausforderungen des Live-Musik-Business im schwierigen urbanen Ambiente auszusetzen. Wenn das nicht risikofreudig ist, ja nachgerade mutig für Individuen, die längst keine Best-Ager mehr sind! Dann der unbedingte Wille zusammenzuhalten - obwohl man sonst eher wie Hund und Katz war. Die Kraft der spontanen Innovation bei der Suche nach einem Nachtquartier, vorbildlich! Selbst das Konfuzianische "Der Weg ist das Ziel" bediente die Combo: da sie unterwegs beherzt eine Räuberbande aus deren Haus vertrieben hatte, erübrigte sich die Suche nach dem utopischen Städtchen an der Weser.

Spätestens bei der Räuber-Episode, verbietet sich eine Analogie zur Postenvergabe in der EU

Es gäbe so viele Parallelen, aber spätestens bei der Räuber-Episode, verbietet sich eine Analogie zur Postenvergabe in der EU: gut, Manfred Weber, der eine gefühlte Ewigkeit brav und unerschütterlich Säcke zur Demokratiemühle Brüssel geschleppt hat, wo Inhalte oft bis zur Unkenntlichkeit zermahlen werden, hatte zu viele gesenkte Daumen gegen sich; ebenso wie der alerte Frans Timmermans, der vielen osteuropäischen Hofherren zu bissig erschien, vielleicht auch wegen seiner sensiblen Spürnase für Rechtsverstöße. Und Margrethe Vestager würde sicher niemandem das Gesicht zerkratzen…

Dann doch lieber ein stilles Auskommen im Wald, wo man sich aufeinander verlassen kann. Und in Brüssel? Da musiziert künftig wohl eine Mädchenband…