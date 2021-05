Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wenn Spargel dicker werden

Kein anderes Gemüse in Bayern wird an seinem saisonalen Höhepunkt so gefeiert wie der Spargel; keines vereint die Menschen derart im lukullischen Kult wie dieses grottenolmartige, blasse und lichtscheue Gewächs von unter der Erde. Und in dieser Saison ist er so dick wie selten: die Menge an XXL- oder „Jumbo“-Spargel wie es im Fachjargon heißt, übersteigt den jährlichen Durchschnitt bei Weitem. Eine Glosse von Georg Bayerle.

Die nicht unbedingt als Kreativitätsbolzen verschrienen Wirtschaftswissenschaftler schlagen in ihren Theorien zuweilen gewagte Brücken: so meint der US-Ökonom George Taylor einen wirtschaftlichen Aufschwung an der Rocklänge ablesen zu können: nach dem von ihm entworfenen Hemline-Index schrumpft die Länge der Röcke in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs. Bei miesem Maiwetter gilt die Regel allerdings nicht. Im alten Rom meinten die Auguren die Zukunft aus dem Vogelflug ablesen zu können und eigentlich gibt es gar kein Phänomen, das uns nicht irgendetwas zu sagen haben könnte.

Derzeit ein Thema an allen Tellern zwischen Abendsberg, Volkach und Schrobenhausen: der Spargel ist in dieser Saison so dick wie nie! – Naja nicht ganz, mit Superlativen sollte man vorsichtig sein, aber die Menge an XXL- oder „Jumbo“-Spargel wie es im Fachjargon heißt, übersteigt den jährlichen Durchschnitt bei Weitem. Richtige Prügel werden da seit Wochen aus dem Erdreich gefördert; statt 8 -9 Stangen, reichen fünf, damit das Kilo voll ist. Kein anderes Gemüse in Bayern wird an seinem saisonalen Höhepunkt so gefeiert wie der Spargel; keines vereint die Menschen derart im lukullischen Kult wie dieses grottenolmartige, blasse und lichtscheue Gewächs von unter der Erde.

Heutzutage, wo die Krümmung jeder Banane definiert ist und Früchte von der Pflaume bis zur Mango ‚kalibriert‘ werden, hat auch der Spargel seine Idealmaße. Die, die die weißen Stangen anbeten, jonglieren mit Nuancen nussiger Aromen auf der Zunge, sie beäugen kritisch die krautige Spitze, wenn sie leicht gerötet oder blau einen ersten Kontakt mit der Sonne verrät. Und dann: Gart man ihn besser im Dampf, im Wasserbad oder in der Pfanne? Im Liegen oder im Stehen? Soll er schlönzig sein mit einer Spur ins Matschige, oder bissfest, mit fruchtig-saftiger Textur? Und jetzt: überwältigt er mit seiner puren Größe.

Und dann gab es einen allgemein beklagten regenreichen Sommer, der dem Spargel gefallen hat

Eins ist klar: je dicker das Ding, desto länger kocht er. Doch sind die dünnen Dingelchen eher wie mit Hasenzähnen abzuknabbern, während der dicke „Jumbo“ zum herzhaften Reinbeißen einlädt. Und was sagt uns jetzt die Dicke ausgerechnet in dieser von allgemein widrigen Umständen begleiteten Maisaison?