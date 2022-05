Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wenn ein Goldfisch in der Kläranlage auftaucht

Wer will sich denn von einem Großkopferten sagen lassen, wo und wie er sein Geschäft zu verrichten habe

Die Kanalratten fühlen sich, wie der Name sagt, offenbar wohl in diesem Gebiet, was nichts zur Sympathie beiträgt, die wir nicht für sie haben. Im Gegensatz dazu der Goldfisch, ein harmloser und stummer Geselle in unserer lauten Welt, ein Nemo in diesem Fall in den Tiefen und Weiten der Abwasserleitungen. Mitarbeiter der Kläranlage haben ihn „Klärchen“ getauft und ein Ehepaar in Schierling hat die Patenschaft übernommen und den Goldfisch in ihrem Gartenteich ausgesetzt. Das zeigt, dass es Geschichten gibt in verdrängten Dimensionen unserer Wirklichkeit, die gut ausgehen – so fängt die Woche doch ganz anders an!