Ende der Welt Wenn die Werbeflut versiegt

Beginnen wir mit einem sinnträchtigen Bild – vor Tagen war's: es zeigte halbkreisförmig feuchte Kiesel und dahinter: eine kurze, trockene Kiesfläche bis zum flachen Rheinufer – hier war einmal die Mündung der Ahr, die es nun erstmals nicht in den Rhein geschafft hat und Meter vorm Ziel versickert war. Nach Hitze, Dürre …. Aus, Aus, Aus, der Fluß war aus – derselbe, der vor einem Jahr nach Starkregen so viel Leid und Zerstörung gebracht hatte.

Die Konsumlaune ist so mies wie seit 30 Jahren nicht – und wie zum Spott kommen einem da Liedzeilen in den Sinn, von Element of Crime – aus vorgeblich besseren Zeiten: „Bring' den Vorschlaghammer mit - wenn du heute Abend kommst. Dann hauen wir alles kurz und klein - der ganze alte Schrott muss 'raus und neuer Schrott muss 'rein - bis Morgen muss der ganze Rotz verschwunden sein“ … lange her, das. 2001. Als wir noch so vor uns hin konsumierten und der Sprit einszwoundvierzig kostete … eine Mark 42 - oder 73 Eurocent. Und mein Vater die Prospekte durchforstete, nach Schnäppchen, um hernach Butterpackungen im Dutzend einzufrieren, begleitet vom denkwürdigen Spruch: „Und von der Ersparnis leben wir!“