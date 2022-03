Ende der Welt - Die tägliche Glosse Weltfrauentag und die Männer

Am Weltfrauentag dürfen Frauen für ihre Rechte demonstrieren. Heute ist es wieder so weit. Männer schauen zu und warten ab, bis der Tag rum ist. Eine Glosse von Wolfram Schrag.

Was haben das Ampelmännchen und der Weltfrauentag gemeinsam? Beide sind in Berlin. Und beide sind ein Erbe der Wende: Hier der Ampel-Mann und dort der Welt-Frauentag. Denn in der DDR wurde der Weltfrauentag ganz groß begangen. Und deswegen steht das Leben in Berlin heute still, weil die Bundeshauptstadt den Weltfrauentag zum gesetzlichen Feiertag gemacht hat.

Für Männer ist der Tag schwierig. Am Weltfrauentag, da demonstrieren Frauen für sich und die Männer gucken zu. Einmal im Jahr und nur einen Tag lang dürfen die Frauen dann auf ihre Rechte aufmerksam machen, sie dürfen protestieren und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei und geändert hat sich nichts. Der Weltfrauentag ist nämlich ein Ereignis, das mit jeder Menge Zahlen einhergeht. Doch die machen die Sache auch nicht besser.

Jahrein jahraus dasselbe Bild. Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Immer noch gibt es kaum Frauen in Vorstand und Aufsichtsrat von Unternehmen. Die Firmen, gerade die großen, werben zwar seit einiger Zeit, dass sie vielfältig sind, also Diversity ernst nehmen. Aber dass dazu auch Frauen gehören, war nie eine eigene Kampagne wert.

Aber wie war das im ersten Corona-Jahr

Dabei haben die Vereinten Nationen schon 1975 ein ganzes Jahr der Frau ausgerufen, 365 Tage lang. Aber wie war das im ersten Corona-Jahr: Im Homeoffice waren die Männer wahnsinnig busy. Ein digitales Meeting löste das nächste ab. Und die Frauen: Sie waren auch sehr beschäftigt. Auch hier gab es ein digitales Meeting nach dem anderen. Aber klar, sie haben dann auch noch versucht, neben der Arbeit die Kinder im Distanzunterricht zu begleiten und den ganzen Laden zusammenzuhalten. Komm, mein Schatz, der Papa ist gerade in einem wichtigen Meeting. Alles klar?

Am Weltfrauentag können wir das gerne mal anhören. Und dann machen die Männer, was sie in solchen Situationen wohl seit der Steinzeit tun: Sie schauen erstmal blöd oder rennen weg. Denn das war eben schon immer so, oder?