Ende der Welt - Die tägliche Glosse Welcher Tag ist heute?

Dann irgendwann gibt es Abendessen und die Tagesschau

Dann der Nachmittag. Früher waren die Kinder nicht zu Hause, sondern woanders. Wahlweise in der Schule, beim Querflötenunterricht oder mit Kumpels im Skatepark. Heute sind sie in ihrem Zimmer, also zu Hause. Wie die Eltern, die unermüdlich darauf hinweisen, dass raus gehen total wichtig ist. Allerdings auf die Frage, ja und was sollen wir da machen, in welches Schwimmbad können wir gehen, leider auch keine gute Antwort haben.