Ende der Welt - Die tägliche Glosse Weiße Haus-Tiere

Joe Biden will mit zwei Schäferhunden ins Weiße Haus einziehen. Die Frage ist, was die treuen Tiere dort aufspüren: Trumps ferngesteuerte Golfbälle, den Dollar, für den er angeblich all die Jahre gearbeitet hat oder die Handschellen, mit denen Melania angeblich an die Macht gekettet ist. Könnte auch sein, dass sie im Gemüsebeet einen Knochen ausbuddeln, der sich als Füllfederhalter erweist, den Merkel dem Präsidenten einst geschenkt hat oder im Erdreich auf den Teil der Grenzmauer stoßen, den Mexiko bezahlt hat. Hauptsache, ihre Schnauzen geraten nicht an die Tube mit Trumps Selbstbräunungscreme, sonst leuchten sie orange. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Ob das gut geht? Joe Biden will zwei Schäferhunde ins Weiße Haus mitbringen, und ganz Amerika fragt sich schon, was deren empfindliche Nasen dort wohl so alles erschnüffeln werden. Und damit ist nicht die Bescheidenheit gemeint, die Donald Trump zu Beginn seiner Amtszeit im Rosengarten vergraben hat. Womöglich apportieren die neugierigen Hunde ja den einen oder anderen ferngesteuerten Golfball, den Trump unterm Schreibtisch vergessen hat oder der vermeintliche Knochen aus dem Gemüsebeet erweist sich als der teure Füllfederhalter, den Angela Merkel einst dem Präsidenten überreichte.

Andere erhoffen sich natürlich Hinweise auf den einen Dollar, für den Trump ja angeblich all die Jahre gearbeitet hat, oder gar auf Melanias Handschellen, von deren Existenz ihre Fans ja erst wissen, seit die First Lady am Wahltag ein Kleid mit aufgedruckten Kettengliedern trug. Wer Outfits entziffern kann, der wusste sofort, was davon zu halten war – sie fühlt sich gefesselt, und sei es nur an ihren Stilberater.

Eines steht fest: Spätestens, wenn Bidens Schäferhunde mit orangefarbener Schnauze über den Rasen laufen, sind sie auf die Tube mit Trumps Selbstbräunungscreme gestoßen, und wenn sie ausgelassen mit der Rute wedeln mit Sicherheit auf die Republikanische Partei. Die hat Trump ja seinerzeit unauffällig hinter der Garage entsorgt, weil ihm der Weg zum Wertstoffhof zu weit war und die Familie Bush sie auch nicht in Zahlung nehmen wollte.

Gut, wenn die Schäferhunde aus Langeweile mal mehr Erde aufwerfen, könnte es durchaus sein, dass sie den Teil der Grenzmauer freilegen, den Mexiko bezahlt. Trump hat den Abschnitt ja öffentlich nie gezeigt, aber seine Wähler wussten immer, dass es ihn gibt, und zwar genau dort, wo sich der Präsident am dringlichsten vor Hollywoodstars und Mainstream-Medien schützen muss: Im Weißen Haus.

Ganz offiziell hat Trump ja keine Haustiere gehalten, aber er musste bekanntlich trotzdem immer früh raus und ständig füttern, allerdings nur Verschwörungstheoretiker. Die brauchen bekanntlich mindestens drei Mal am Tag Twitter und müssen auch ab und zu gestreichelt werden, was Trump allerdings Fox-News überließ – dort hatten sie auch viel mehr Auslauf als im Oval Office. Sage keine, damit habe sich Trump doch reichlich bizarre Freunde ins Haus geholt.

Bleibt die Frage, worauf die Hunde bei der Amtsübergabe abgerichtet wurden

Sein Vorgänger Thomas Jefferson soll Grizzlybären gehalten haben, Teddy Roosevelt einen einbeinigen Hahn und Calvin Coolidge einen Rotluchs. Verglichen damit war John F. Kennedy mit seinen Ponys direkt bodenständig, obwohl er ja mondsüchtig war und auch andere Drogen konsumiert haben soll. Hoffentlich stöbern Bidens Schäferhunde davon keine versteckten Überbleibsel mehr auf, denn einer von ihnen wurde schon mal vergiftet.

Wenn die treuen Tiere am 20. Januar bei der Amtsübergabe anschlagen, ist die Frage, worauf sie abgerichtet wurden: Auf Baseballmützen, rote Krawatten, zurückgekämmte Koteletten oder Entlassungsurkunden. Bellen werden sie auf jeden Fall, und dann weiß Amerika, dass im Weißen Haus endlich wieder jemand aufpasst.