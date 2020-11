Ende der Welt - Die tägliche Glosse Weihnachtsbotschaft

„Am Ende eines solch dramatischen Jahres innerlich zur Ruhe kommen“, klingt gut, oder? Könnte beinah von einem Pfarrer sein. Stimmt auch fast. „Innerlich zur Ruhe kommen“, das sind die salbungsvollen Worte von Armin Laschet. Ja, DEM Armin Laschet. Hauptberuflich Ministerpräsident. MINIS-TER-Präsident – klingt fast wie MINIS-trant, und das war Laschet auch, also früher, zudem Chefredakteur einer Kirchenzeitung, Leiter eines katholischen Verlags – es gäbe noch mehr einschlägige Indizien, die ihn qualifizieren als Politiker mit weihnachtlicher Botschaft.

Aber er ist nicht der einzige im Rennen um dieses Amt. Konkurrenz macht ihm – nicht weiter überraschend: Markus Söder. Seine Botschaft kommt jedoch recht väterlich daher: „Wir wollen doch ein schönes gemeinsames Weihnachtsfest feiern“. Klingt fast wie: „Wir wollen doch nett zu der Tante sein“ – und das sagen Eltern ja auch nur, wenn was im Argen liegt und die Gefahr besteht, dass die Kinder Unfug treiben.

Wobei Söder zu einem Mittel greift, das bei Eltern von Hilflosigkeit zeugt: der Bestechungs-Pädagogik. Wenn wir jetzt alle NICHT feiern, dann DÜRFEN wir als Belohnung später feiern. Also zumindest Weihnachten. Nicht etwa NACH 21 Uhr in einem schicken Club, das würde ja wenigstens noch der Wirtschaft helfen, wenn man in der Wirtschaft sein könnte. Sondern gemeinsam mit der Familie. Also mit den Menschen, mit denen man sowieso schon die ganze Novemberzeit zusammengepfercht ist. Wenn wir Glück haben, meint Söder nicht auch noch all die anderen Hausstände, die an so einer Familie dranhängen können – Schwiegereltern, Schwippschwäger, Großcousinen… oder etwa doch? Wie viele Hausstände sind noch „Familie“, wann ist es schon Corona-Hotspot?

Auch Angela Merkel bleibt in dieser Frage unklar

Auch Angela Merkel bleibt in dieser Frage unklar: Sie sagt, wenn wir uns jetzt alle brav verhalten, dann bekommen wir – nein, keine Normalität, keine dauerhaften Lockerungen, keine Herdenimmunität - besser: wir bekommen zu Weihnachten Weihnachten geschenkt. Und wenn die Bestechungspädagogik – also die extrensische Motivation der Bürger – nicht funktioniert, dann könnte man ja noch zu einer anderen überholten Methode greifen: der schwarzen Pädagogik á la Struwwelpeter und Kindern Daumen abschneiden.

Dann klingelt am 6. Dezember Armin Laschet an jeder Haustüre, um zu kontrollieren, wie brav wir waren in diesem Corona-Jahr. Mit Markus Söder als Krampus im Schlepptau. Die zwei lassen sich von den Bürgern die AHA-Regeln aufsagen und kontrollieren mit Wattestäbchen und Schnelltest, ob die Stiefel, die vor der Haustüre stehen, auch sachgemäß gereinigt sind.

Und dann? Was ist dann, wenn wir brav waren und von Mutti Merkel Weihnachten geschenkt bekommen? – Drei Tage zu viel essen, einen schönen Familienzwist und ab in den nächsten Lockdown. Viel Zeit für Stille, Einkehr und Besinnung.