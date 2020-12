Ende der Welt - Die tägliche Glosse Weihnachtsbaum-Workout

Schmücken Sie heute oder morgen Ihren Weihnachtsbaum? Sehr gut, dann können Sie damit praktischerweise gleich ein kleines Yoga-Workout verbinden. Es geht los: Stellen Sie den Christbaum-Ständer mit einer Vorwärtsbeuge schwungvoll ab! Dabei kraftvoll ausatmen und den Rücken schön dehnen. Langsam wieder hochkommen, ein Bein nach hinten ausstrecken, Arme nach vorne und in die Standwaage gehen - Viravadrasana ist ideal, um den Weihnachtsbaum über dem Ständer auszupendeln. Diese Übung gibt nämlich Ihnen beiden ein gutes Gleichgewicht und das Gefühl innerer Balance. Soweit so gut! Ist der Baum erstmal eingestielt, verteilen Sie die Strohsterne und Kugeln mit einer Drehung des Oberkörpers gleichmäßig auf den Zweigen - und gleichmäßig weiteratmen, auch wenn die Lichterkette einen Kurzschluss produziert und die von Oma vererbte Christbaumspitze verschwunden ist - wahrscheinlich ins Nirwana. OM! Und noch einmal OM!

Einfach weiteratmen!

Dann geht es weiter - die Geschenke unter dem Baum drapieren: Hier die Socken und der Schlips, da die Branntweinbohnen und noch ein Shooter-Spiel für den Jüngsten. Was, Sie finden ein Computer-Kriegsspiel pädagogisch nicht sinnvoll? Diese Taktik, Präzision und Konzentration mit der man die Gegner reihenweise abballert oder mit dem Laser niederstreckt, Bomben auf sie wirft oder in einen Hinterhalt lockt - das ist doch eine gute Investition in die Zukunft der Kinder. Ja, denn E-Sport-Wettbewerbe füllen die Kassen riesiger Arenen (also natürlich in der Zeit vor der Corona-Pandemie, als es noch keine Beschränkungen gab.) Und der E-Sport soll sogar olympisch werden. Übrigens genauso wie Yoga.

Sie können also bei den Weihnachtsvorbereitungen so ganz nebenbei für eine Goldmedaille trainieren und gleichzeitig was gegen Ihr Hüftgold tun: Noch schnell ein paar Kalorien verbrennen, bevor wahlweise Gänsekeule oder veganer Nussbraten auf den Tisch kommen. Ihr Jüngster wird direkt nach der Nachspeise an den Computer verschwinden, um das nächste Spiel-Level zu erreichen. Ringen und Faustkampf gehörten schließlich schon im antiken Griechenland in Olympia zu den sportlichen Disziplinen. Lassen Sie ihn also ruhig trainieren für seinen Weg auf den Olymp oder auf das Siegertreppchen. Allein vor dem Computer kann er auch bestens Kontakte vermeiden und Abstands- und Hygieneregeln einhalten - dem E-Sport gehört die Zukunft!