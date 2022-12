Ende der Welt - Die tägliche Glosse Weihnachtsbaum-Shaming

Letzterer führt die heimische Wirtschaft ins Feld – und unsereins: ein religiöses Fest. Fragt sich, was der nachvollziehbarere Grund ist. Zumal die gemütliche Atmosphäre sich nicht so recht einzustellen vermag. Während man zum x-ten Mal den Teppich saugt und sich entnervt fragt, wie es die pieksigen kleinen Biester nur wieder in die Sofaritzen geschafft haben, verliert man in seinem Mikro-Kosmos schon wieder fast das große Ganze aus dem Blick.