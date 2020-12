Ende der Welt - Die tägliche Glosse Corona und Weihnachten - es ist vollbracht

Geschafft. Und es ging doch irgendwie – dieses Weihnachten in der Pandemie! Gänse, Knödel und Ausgangssperre – wir alle brachen es zusammen, weil wir uns von Corona das Fest der Feste sicher nicht versauen lassen! Eine Glosse von Christian Klos.

Ich habe mich mit einem Freund über Weihnachten unterhalten, in diesem Jahr natürlich in einer virtuellen Nach-Weihnachtsbesprechung. Videokonferenz. Skype, Teams, Zoom, Sie kennen das ja! Natürlich ging es um die Frage „Wie war’s?“, aber die war ja nun in diesem Jahr auch wirklich angebracht. Es war nicht wie sonst. Es war alles anders. Und ich glaube, ich spreche vielen aus der Seele, wenn ich sage: Es war nicht unbedingt leicht …

Nein. Dieses Jahr verlangten die Pandemie, Frau Merkel und Herr Söder: „Bleiben Sie zu Hause“. Also keine Autofahrten, keine überdehnt langen Besuche mit Unmengen an Süßigkeiten, Enten, Gänsen, Knödeln und Rotwein. Denn: es gab ja auch die Sperrstunde – um 21 Uhr muss wieder jeder bei sich sein. Dachte sich mein Freund. Aber es kam anders.

Schon an Heilig Abend wurde deutlich, dass dieses Jahr wirklich alles anders war. Die verehrte Tochter drohte Amok zu laufen, als ihr, mit Bargeld als Geschenk überhäuft, klar wurde, dass sie es nicht am Montag in ihren Lieblingsshops würde ausgeben können. Beim Sohn war der Controller (ja Kenner wissen schon - die Dinger an denen Pubertiere Stunden hocken und Computerspiele zocken, Verzeihung: Spielen ) nicht der gewünschte, und muss seiner Ansicht nach sofort umgetauscht werden. Sofort! Wie soll das gehen bei geschlossenen Elektro-Märkten?

Die Stimmung kippte … Einzig die Gattin half mit den Worten: „Kinder reißt Euch zusammen, Eure Großeltern haben im Krieg jahrelang zu Weihnachten gar nichts gehabt!“ Ein Wort noch zur Gattin meines werten Freundes. Das Geschenk von ihm für sie kam gar nicht gut an: Rosen in unterschiedlichsten Farben und Motiven auf einem Zehner-Pack Corona-Gesichtsmasken. Da muss er sich für das kommende Jahr etwas einfallen lassen.

Weihnacht-Video-Schaltkonferenz bis kurz vor dem Nervenzusammenbruch

Der weitere Verlauf des Abends war rasant. 18:30 Uhr Würstchen mit Kartoffelsalat – eine Konstante zum Fest, wenigstens eine! Doch, parallel dazu, der gestreamte Gottesdienst aus der benachbarten Kirche: Pfarrer Huber gab sein Bestes, so allein vor dem Altar: lesend singend, betend – während in der Küche meines Freundes geschmatzt und geschlürft wurde. Aber: es war keine Zeit! Direkt nach dem Gottesdienst, Tisch abräumen, alle Geschenke auf den großen Tisch im Wohnzimmer, drapiert, gut ausgeleuchtet, sogar der Weihnachtsbaum wurde verschoben und musste irgendwie noch ins Bild - der reinste Kulissenbau: Davor dass Tablet aufgebaut, die Familie dahinter versammelt, die Gattin mahnte zur guten Laune und schon waren sie in der ersten Weihnacht-Video-Schaltkonferenz mit den Schwiegereltern meines Freundes.

20 Minuten, mit virtuellem Weinanstoßen und Weihnachtsliedergesinge. Dazwischen Bild- und Tonausfälle bis kurz vor den Nervenzusammenbruch aller Beteiligten. Bis die Gattin die Stopptaste drückte und meinen Freund ansah mit den Worten: „Jetzt Deine“. Kurze Schminkpause für Gattin und die liebe Tochter, und schon war man virtuell im Fränkischen bei seinen Eltern. Wieder 20 Minuten, singen, trinken, um die Wette strahlen. Und so ging es den ganzen Abend weiter… und den ersten Festtag auch.