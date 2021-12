Ende der Welt - Die tägliche Glosse Weihnachten – ein schwieriges Fest!

Der altrömische Satiriker Juvenal ist Urheber gleich mehrerer, einigermaßen dauerhafter Redearten – „panem et circenses“, etwa, was stets als Brot und Spiele widergegeben wird, nur Papst Benedikt XVI. war als ausgezeichneter Lateiner so frei, es mit „Brot und Zirkus“ zu übersetzen. „Mens sana in corpore sano“, das, so Juvenal, sei zu erhoffen, also ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, und hier schleichen wir uns schon unauffällig hinein in die gastronomisch ja oft schwer belastende Zeit der Weihnachtsfeiertage.