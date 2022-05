Ende der Welt - Die tägliche Glosse Panzer, Kleider, Inflation – was man so im Keller hat

Ich habe am Wochenende mal wieder versucht, meinen Keller aufzuräumen. Und damit bin ich nicht allein, die CSU hat auch gerade in ihrem Keller aufgeräumt und ihre 10h-Abstandsregel gefunden und entsorgt. Bei einer deutschen Rüstungsfirma fanden sich dutzende Panzer und irgendwie ist der EZB wohl die Inflation aus ihrem Keller entwischt. Also, auf die Keller, fertig, los - oder wer den Keller schon aufgeräumt hat, kann mit der Garage weiter machen. Eine Glosse von Astrid Himberger.

Und, was haben Sie gestern so gemacht? Haben Sie auch das schlechte Wetter genutzt? Wofür, fragen Sie? Naja, also ich versuche ungefähr einmal im Jahr, wenn gerade schlechtes Wetter ist, den Keller aufzuräumen. Das mache ich schon seit Jahren so, mit überschaubarem Erfolg. Denn erstaunlicherweise ist in meinem Keller immer genauso viel drin - wie der Keller groß ist.

Früher, als ich noch ein Kellerabteil hatte, war es voll, dann hatte ich irgendwann ein Haus mit einem Keller. Also einem Wäschekeller und einem Hobbykellerraum. Beide Räume sind mittlerweile auch voll, allerdings weniger mit Wäsche und Hobby, eher mit altem Kram.

Vielleicht gibt es ein Kellergravitationsgesetz, das besagt, sobald irgendwo in einem Keller Platz ist, muss dieser sofort ausgefüllt werden. Egal wie klein die Lücke ist. Und das sind ja auch alles wichtige Dinge – die Zeitschriften aus den späten neunziger Jahren, das so süße Kleid in Größe 98 der Tochter, die mittlerweile meinen Kleiderschrank plündert, und mindestens 5 Generationen Fahrräder, die ich seit Jahren auf e-bay verkaufen will. Und wenn man den einschlägigen Ratgebern vertraut, kann man ja alles, was man im vergangenen Jahr nicht gebraucht hat und auch im nächsten Jahr nicht brauchen wird, wegschmeißen.

Doch Obacht in Zeiten wie diesen, wo alte Gewissheiten nichts mehr zählen, muss auch die Wegschmeiß-Regel überdacht werden. Denken Sie nur an den Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann. Der ja dutzende Gepard-Panzer ewig - wo auch immer - aufbewahrt hat. Und jetzt, kaum 10 Jahre später, schwupps gehen die weg wie warme Semmeln. Von wegen, was man ein Jahr nicht gebraucht hat.

Die Inflation ist im Keller echt am besten aufgehoben

Oder die CSU, die hat auch gerade ihren Keller aufgeräumt und festgestellt, dass ihre 10h-Abstands-Windräder – die im Keller echt viel Platz wegnehmen – nun wirklich in die Altkleider – ähh Alträdersammlung geben könnte. Allerdings und das ist oft so, wenn man sich von alten Dingen trennt, versichert man sich und allen, die es hören wollen, dass es aber total richtig war, das alte Graffel jahrelang im Keller aufzubewahren. Ich könnte mir übrigens gut vorstellen, dass demnächst auch irgendwer die Wehrpflicht in seinem Keller wiederfindet und meint, dass die doch echt noch gut sei.

Und dann gibt es Dinge, wie die Inflation, wo man sich fragt, aus wessen Keller die gerade gekommen ist. Aus dem der Europäischen Zentralbank? Dann sollte die sich mal schleunigst darum kümmern, denn die Inflation ist im Keller echt am besten aufgehoben und je kleiner sie ist, desto weniger Platz nimmt sie weg.