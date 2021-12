Ende der Welt - Die tägliche Glosse Was die Verpackung verrät

Ein in der Sprachpraxis stark marginalisiertes, oder, wie´s heute heißt, ein erbarmungslos randständiges Wort des Deutschen lautet „Serviervorschlag“. Jüngere haben es vielleicht noch nie geschrieben gesehen, kennen es womöglich nicht mal. „Serviervorschlag“, das steht in klitzekleinem Aufdruck auf Verpackungen von Lebensmitteln. Wozu?

Nehmen wir eine Packung Gewürzspekulatius: Im Vordergrund des Packungsfotos liegen Spekulatius, in ihrer leicht rätselhaften Springerleprägung. Im Hintergrund ist ein sogenannter Gewürzstrauß zu sehen, sinnfällig für Gewürzspekulatius im Advent. Ganz klein steht daneben zu lesen: „Serviervorschlag“. Das steht hier, damit keine Verbraucherin denkt, der Gewürzstrauß liege den Keksen bei, sei in der Packung irgendwie enthalten, oder gar in den Spekulatius selbst. Ein Hinweis, angelehnt dem Geist der US-Produkthaftung.