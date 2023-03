Ende der Welt - Die tägliche Glosse Was das Abi mit Hammer und Nagel zu tun hat?

Die Bildungsmisere kann man nicht genug beklagen, es fängt beim Dreisatz an, Singen lernen die Kinder auch nicht mehr, der Kunstunterricht ist eine Farce; Historie, da kann man froh sein, wenn Napoleon nicht im Teutoburger Wald bei den Römern rumgeistert und dann die Rechtschreibung – oder heißt es Rechtsschreibung… sehenden Auges lassen wir geschehen, was da mit den Jungen auf uns zurollt.

Jetzt also macht er sich Sorgen um das Abiturniveau und möchte den Prüfungskanon ums Nageln ergänzen: „Niemand soll in Bayern das Abitur bekommen, wenn er nicht einen Nagel in ein Stück Holz schlagen kann“, so der hammerharte Vorschlag, den der angehende Pädagoge gleich bildlich untermauert hat, mit dem kleinen Detail, dass er den Hammer dabei so hält, als wolle er mit der spitzen Seite auf den Nagel klopfen.