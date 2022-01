Ende der Welt - Die tägliche Glosse Was bleibt von Erhard(t)?

Neben Erhards nie eindeutig geklärter Vaterschaft waren vor allem seine Zigarren stilprägend. Daher kann man wohl damit rechnen, dass in der gestern in Fürth eröffneten Ausstellung aus dem Fundus seines Privatarchivs vielleicht auch eine Zigarrenkiste unter den Exponaten ist. Definitiv ist ein Frack dabei, nämlich der Frack, in dem Ludwig Erhard 1963 zum Bundeskanzler vereidigt wurde, nachdem sein Vorgänger den Rufen aus der Bevölkerung „Lass doch mal den Dicken ran!“ nachgegeben hatte. Ob die Bevölkerung mit dem Dicken damals wirklich den Ludwig oder doch den Heinz gemeint hat, wer kann das heute noch eindeutig beurteilen?