Ende der Welt - Die tägliche Glosse Warum jetzt plötzlich alle Verzicht predigen

Ja wie, hab' ich irgendwas verpasst? Oder fünf Monate komplett verpennt? Ist vielleicht heute Aschermittwoch? Warum reden eigentlich alle von Verzicht? Hatten wir nicht lang genug Entbehrungen zu ertragen? Selbst Friseurzeitschriften wie der STERN – früher ein Aushängeschild des vermeintlich elitären Hedonismus – vermelden jetzt mit dem Unterton der Apotheken-Rundschau: "Vorm Essen Fotos zu schießen, kann dick machen." Gemeint sind digitale Bilder vom eigenen Essen, das man vor sich auf dem Teller oder in der smartphonefreien Hand hat, vulgo Foodporn.

Es gebe wissenschaftliche Studien, wonach das Fotografieren die Art und Weise verändere, wie das Gehirn Lebensmittel wahrnimmt. Das erhöhe das Verlangen nach größeren Portionen und führe oft zu Übergewicht. Wer will das schon? Also flugs den wenigen hundert Millionen von Essensbildhochladerinnen ins Gewissen geredet, "denkt an die Trilliarden Kalorien, die ihr euch erspart und verzichtet mal drauf bis Silvester oder so" – auch wenn das Gericht nur den Nährwert der Speisekarte aus Recyclingpapier hat – tut's nicht!

Hat die Pandemie etwa einen Sinneswandel herbeigeführt, hin zur inneren Umkehr? Und ausgerechnet dort, wo man sich im Weltzentrum der Feierbiester wähnte, soll jetzt das mönchische Leben als ultima ratio gelten?

Miami Beach zum Beispiel will auf der glamourösen Partymeile South Beach mehr Ruhe einkehren lassen – zum Leidwesen der Club- und Barbetreiber, die bereits gerichtlich gegen ein Alkoholverbot nach 2 Uhr nachts vorgehen. Wohin wird das führen? Werden Schulkinder statt in youtube-Videos Sodom und Gomorrha nur noch per Bibellektüre kennenlernen können? Schwierig, wenn solche Narrative über das Unmoralische aus amerikanischen Bibliotheken verbannt werden oder deutsche Kids diese beiden Städtenamen allenfalls mit einem Bushido-Song in Verbindung bringen…

Verzicht, egal wo man hinschaut!

Verzicht, egal wo man hinschaut! Australien, das in jüngster Zeit von biblischen Plagen wie Buschbränden und dem Corona-Virus heimgesucht wurde, verzichtet vorerst auf Touristen, der Staat will höchstens qualifizierte Zuwanderer und ausländische Studenten reinlassen, wenn sie geimpft sind. Alle anderen haben das Nachsehen, sollen verzichten. Wahnsinn! Das gibt's noch nicht mal als Ratgeber: "Kontinentalfasten für Anfänger". Der muss noch raus bis zur Buchmesse in 14 Tagen…