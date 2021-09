Ende der Welt - Die tägliche Glosse Warten auf den Warp-Antrieb

Einen wunderschönen Guten Morgen! Oder wie der Klingone sagt: "nuqneH"! Zu Deutsch: "Was willst du?" In puncto Umgangsformen haben die Klingonen noch ein bisschen was aufzuholen, was Mobilität betrifft, sind sie uns allerdings um Lichtjahre voraus.

Was da gerade auf der IAA Mobility in München unter dem fidel-bescheuerten Motto "E-zapft is!" präsentiert wird, entlockt Klingonen allenfalls ein müdes Stirnfaltenrunzeln: E-Bikes, Mikro-Scooter – aber wieder mal kein Warp-Antrieb! Was ist da los?

Wussten Sie übrigens, dass die Klingonen 2006 am Eurovision Song Contest teilgenommen haben? Damals nannten sie sich "Lordi" und mimten eine finnische Heavy Metal Band. Wie komme ich da jetzt drauf? Ach ja, heute ist der 8. September, und das ist bekanntlich der… na? Richtig! Der intergalaktische Star Trek-Tag!

Heute vor 55 Jahren lief die erste Serienfolge im amerikanischen Fernsehen – und da muss schon mal die Frage erlaubt sein, warum wir immer noch auf den Proteinresequenzer und den Quanten-Torpedo warten müssen! Vom Heisenberg-Kompensator ganz zu schweigen. Sie lachen, aber versuchen Sie mal, sich ohne Heisenberg-Kompensator durchs All zu beamen. Ohne Heisenberg-Kompensator kommen Sie – wenn überhaupt – zwar emissionsfrei, aber zerbeult wie ein Picasso-Porträt auf "Gliese 581 c" an. Das will ja keiner, Klimawandel hin oder her.

Der Serie zufolge wird der Warp-Antrieb im Jahr 2063 erfunden

Zur Ehrenrettung unserer irdischen Wissenschaftler und Ingenieure muss man feststellen, dass sie durchaus Erfolge vorzuweisen haben: Der Tricorder zum Beispiel ist mit der Apple Watch auf einem guten Weg. Am Holodeck sind wir dank Virtual Reality dran. Am Replikator auch, bei uns heißt er 3-D-Drucker. Der Schiffscomputer der Enterprise findet sich heute in jedem Mittelklassewagen. Den Kommunikator haben wir seit dem Klapp-Handy sogar schon hinter uns gelassen. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass Captain Kirk mal mobil genetflixt hätte.

Sprachsteuerung, BlueTooth-Headset, Flachbildschirm, Navi – alles schon da. Und sollten die Star Trek-Macher Recht haben, dann müssen wir auch nicht mehr lange auf Raumflüge mit Überlichtgeschwindigkeit warten. Der Serie zufolge wird der Warp-Antrieb im Jahr 2063 erfunden. Alles, was wir noch schaffen müssen, ist eine Raumzeit-krümmende Warp-Blase zu erzeugen und einen höherdimensionalen Subraum zu nutzen. Das kann ja nicht so schwer sein.

Gut, hier in Bayern haben wir nicht mal den Transrapid auf die Schiene gebracht, aber ich bin mir sicher, Elon Musk, Jeff Bezos und Richard Branson tüfteln bereits am Quanten-Slipstream-Antrieb und am Subraumwirbel. Elon, Jeff, Richard, wenn ihr gerade dabei seid: Ich hoffe auch noch sehnsüchtig auf das zusammenfaltbare Spannbettlaken, die nicht reißende Mülltüte, das sich selbst erneuernde Passwort und auf ein Gerät, das zuverlässig vorhersagt, welche Supermarktkassenschlange sich am schnellsten vorwärts bewegt.