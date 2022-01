Ende der Welt Warten

Kennen Sie den?: „DDR, 1982 – eine Frau geht durchs Kaufhaus und fragt eine Verkäuferin: Sagen Sie mal, gibts hier keine Schuhe? – Keine Schuhe gibt’s eins tiefer, hier gibt’s keine Hosen.“ Manch Westdeutscher fühlt dieser Tage die Tiefendimension des Witzes etwas besser und lacht auch nicht mehr so überheblich. Momentane, mittlere Wartezeit für einen Neuwagen, im real existierenden Kapitalismus: 14 Wochen, die sich für Verwöhnte anfühlen wie die 14 Jahre, die einst im Osten gewartet wurden, auf den Trabi. Aber gut Ding will eben Weile haben – und alle Räder stehen still, wenn der CHIP nicht kommen will. Ohne den steht auch der geilste SUV nur dumm herum. Bestellt, aber nicht abgeholt – wie auch?