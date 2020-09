Ende der Welt - Die tägliche Glosse Warntag

Heute ist ein bundesweiter Warntag. Um 11 Uhr sollen Sirenen heulen, wie in alten Zeiten. Und Warn-Apps piepen, wie in neuen Zeiten. Roland Söker warnt schon mal vorab …

Achtung, Achtung. +++ Sie hören eine Warnung. +++ Wir warnen Deutschland! +++ Heute um 11 Uhr. +++ Pünktlich. +++ Beachten Sie die Warnungen! +++ Bis 11 Uhr 20. +++ Dann geben wir Entwarnung. +++ Pünktlich. +++ Wir entwarnen Deutschland. +++

Aber bis dahin müssen wir Sie warnen. +++ Heute findet der erste bundesweite Warntag seit der Wiedervereinigung statt. +++ Erschrecken Sie also nicht, wenn um 11 Uhr Sirenen heulen, Warn-Apps piepen und der Rundfunk sein Programm unterbricht. +++ Das alles dient nur zu Ihrer Warnung. +++ Pünktlich. +++ Ab heute jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September. +++ Auf Grundlage eines Beschlusses der Innenministerkonferenz. +++ Das dient der Selbstschutzfertigkeit der Bevölkerung in Notlagen. +++ Aber es besteht kein Grund zur Sorge. +++ Es gibt keine Notlage. +++ Momentan. +++ Es ist nur eine Warnung. +++ Um 11 Uhr. +++ Pünktlich.

Des Weiteren warnen wir vor nostalgischen Gefühlen. +++ Sirenenheulen, das erinnert an heiße Kindheitstage im kalten Krieg. +++ Samstags um 12 Uhr. +++ Aber ich muss Sie warnen: Heute ist nicht Samstag 12 Uhr. +++ Heute ist der zweite Donnerstag im September, 11 Uhr. +++ Nicht jetzt, jetzt ist es kurz vor halb neun. +++ Aber wir warnen Sie jetzt schon mal vor. +++ Vor der Warnung. +++ Um 11 Uhr. +++ Pünktlich. +++ Wie von der Innenministerkonferenz beschlossen. +++ Mitten in der Corona Pandemie. +++ Aber damit hat die Warnung nichts zu tun. +++ Es ist halt einfach ein Warntag. +++ Wie von der Innenministerkonferenz beschlossen.

Wir lassen uns von einer Pandemie nicht vorschreiben, wann wir einen bundesweiten Warntag machen! +++ Wie lange sollen wir auf einen bundesweiten Warntag warten? +++ Etwa bis ein Impfstoff gefunden ist? +++ Dann gibt es einen bundesweiten Entwarntag. +++ Versprochen! +++ Pünktlich, um 11 Uhr 20.