Ende der Welt - Die tägliche Glosse Warme Dusche und anderer Luxus

Warmduscher. Ein Begriff aus den vor Optimismus strotzenden Neunzigern. Die Zeit von Glücksradfee Maren Gilzer, den ersten elektronischen Haustieren, wir erinnern uns an die gefräßigen Tamagotchi, die ganze Schülergenerationen mit regelmäßigen Fütterungszeiten auf Trab hielten; die Neunziger, Hoch-Zeit von Girl-Bands und anatomisch bedenklich geformten Diddl-Mäusen: Wenn die Füße doppelt so groß sind wie der Kopf, dann kann da irgendwas nicht stimmen.

Die Diddl-Maus verkörpert es: In den Neunzigern lebten wir auf großem Fuß. Womit wir wieder beim Warmduscher wären. 1998 konnten wir es uns noch leisten, die Dusche dampfen zu lassen, bis sich die Haut rot färbte, und verliebte Herzchen auf die beschlagenen Scheiben mit dem Finger zeichnen. Da konnte „Dirty Harry“ Harald Schmidt mit dem Begriff „Warmduscher“ noch einen Profi-Fußballer als Schwächling verunglimpfen.

Heute würde das so nicht mehr funktionieren: Eine warme Dusche – nichts für Schwächlinge, sondern, im Gegenteil, für alle, die so richtig einen auf dicke Hose machen: Statussymbol und begehrenswertes Attribut in einer Gesellschaft, die den Gashahn zugedreht bekommt.