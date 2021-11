Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wahre Liebe

Okay, andere setzten sich ins Atelier und sogar ins Gefängnis, um ihre Liebe zu beweisen, die Frau des berühmten Kunstfälschers Wolfgang Beltracchi zum Beispiel, und wieder andere setzten sich zur Ruhe, nur um der besseren Hälfte nahe zu sein – Grace Kelly zum Beispiel. Orpheus ging für seine Eurydike bekanntlich nicht nur auf die Toilette, und auch nicht nur runter bis in die Kanalisation, sondern noch ein ganzes Stück weiter, dorthin, wo die Seelen geklärt werden.

Das war vor der Einführung der Asphaltierung und der Sozialversicherung

Überhaupt wissen wir ja erst seit den Romantikern, dass es neben der Landläufigen auch noch eine Wahre Liebe gibt, die in der Regel dornig ist, mindestens aber unbequem und im schlimmsten Fall handgeschnitzt. Bis dahin saßen Betroffene entweder gemütlich in der Gartenlaube oder am Kamin und waren weniger an der Wahrheit als an der Mitgift interessiert. Die galt als sanftes Ruhekissen, das eher zum Träumen als zum Lieben einlud und als Polster gegen die Schlaglöcher des Lebens geschätzt war. Das war vor der Einführung der Asphaltierung und der Sozialversicherung.