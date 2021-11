Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wachsen

Die deutsche Wirtschaft wächst nach der neuesten Konjunkturprognose in diesem Jahr nur noch um 2,7 Prozent. Da sollten wir lieber in unsere stark expandierenden Ansprüche investieren, die werfen wenigstens regelmäßig Wünsche ab – manche Anleger sind an denen so reich geworden, dass sie nur noch davon träumen können. Das Bedürfnis nach Ruhe zum Beispiel vergrößert sich sogar nach Börsenschluss und kommt ohne Chips aus China aus. Wer sein Vermögen noch zuverlässiger vermehren will, sollte auf die Coronazahlen vom nächsten Wochenende tippen. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Von: Peter Jungblut