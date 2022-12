Ende der Welt - Die tägliche Glosse Vorsicht, Fremdsprache!

Viel spannender als die Frage, wie weit die deutsche Männer-Fußball-Nationalmannschaft bei der WM diesmal kommen würde, ist die Frage: Heißt es Kátar oder Katár? Wir Deutsche streiten um nichts lieber als über die Aussprache fremder Orts- und Eigennamen, insbesondere in Sprachen, die wir nicht beherrschen.

Im Falle Kátars haben Kundige darauf hingewiesen, dass Kátar die englische Aussprache sei, denn seit 1868 sei der britische Einfluss auf das Land stark gewesen, und heute spreche bzw. höre alle Welt allenthalben Englisch. Auch, dass Quátar Airways zumindest in den für die USA laufenden Spots mit Quatár Airways für sich wirbt, tut dem keinen Abbruch. Schließlich wissen wir Deutsche, dass kaum ein US-Amerikaner anständig Englisch spricht.

Außerdem verlieren bei deutschen Fachleuten alle Nichtdeutschen automatisch den Anspruch auf Aussprache des eigenen Namens. Wie etwa jener frühere UN-Generalsekretär, der sich beim Amtseid klar und deutlich als Kofi Annan der Welt vorstellte. Und fortan in Deutschland doch Kofi Annáaan hieß. Was musste der Mann auch aus Ghana stammen! Zwar ein Land, das Jahrzehnte lang von einem Jerry John Rawlings regiert wurde, und fifty-fifty zwischen franko- und anglophon geteilt ist, aber die von deutschen Experten ermittelte korrekte Aussprache Annáaan ließ sich irgendwo unter den 118 Ethnien in Ghana schon nachweisen.