Ende der Welt - Die tägliche Glosse Vorsicht, Fehlinvestition!

Ob es schlau ist, für eine halbe Million in ein verschwitztes T-Shirt oder einen Ball zu investieren – oder in einen virtuellen Swimmingpool? Wohl nur so lange, bis die Realität einen einholt. Eine Glosse von Katharina Hübel.

Von: Katharina Hübel