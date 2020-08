Ende der Welt - Die tägliche Glosse Vorschläge gegen den Bläh-Bundestag

Wenn das so weitergeht, muss der Bundestag wirklich bald mal zur Änderungsschneiderei, sonst können wir uns international gar nicht mehr sehen lassen: Der Plenarsaal trägt jedenfalls ziemlich auf, so eng, wie es da zugeht. Ist ja auch kein Wunder, bei dem Übergewicht! 709 Abgeordnete quetschen sich inzwischen ins Reichstagsgebäude, das ursprünglich mal für knapp 400 Mandatsträger gebaut wurde. Doch während Deutschland seit dem Kaiserreich gehörig abspeckte und auf der Landkarte deutlich schmaler wurde, ging sein Parlament kräftig auseinander und wiegt heute fast doppelt so viel wie zu Kaisers Zeiten. Da muss mit den Diäten irgendwas nicht stimmen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble graut es denn auch schon länger beim Blick auf die Waage: Er sieht statt dem festen Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nur noch Überhangmandate und fürchtet um den Body-Mass-Index der Volksvertretung. Wenn der Bundestag weiter so zulegt, wird der Februar für namentliche Abstimmungen zu kurz, und Schäuble muss ein Teleskop ausfahren, um die Mehrheitsverhältnisse festzustellen, ganz abgesehen davon, dass die Fahrbereitschaft dann wohl auf Schwertransporter ausweichen muss, so dass für jede Fuhre zum Flughafen die Verkehrsschilder umgelegt werden müssten.

Nun gut, die interessieren in Berlin sowieso niemanden. Aber wer denkt an die Statik? Kann durchaus sein, dass der Bundestag demnächst im brandenburgischen Urstromtal versinkt und dann nur noch die Hinterbänkler aus der Spree herausragen und mit ihren Notebooks wedeln. Statt dem Pressespiegel gäbe es dann nur noch den Wasserspiegel, was natürlich nicht im Sinne der Fraktionsführungen wäre, ganz abgesehen davon, dass Journalisten im Tretboot anreisen müssten.

Vorschlag: Die Landeslisten werden nach dem Prinzip der Salzburger Festspiele aufgestellt

Es besteht also dringender Reformbedarf: Deutschland leistet sich das zweitdickste Parlament der Welt, hinter dem chinesischen Volkskongress und noch vor der indonesischen Volksversammlung. Das kleine Mikronesien kommt mit ganzen 14 Parlamentariern aus. Würde sich der Bundestag gewichtsmäßig daran orientieren, könnte er seinen Sitz nach Helgoland verlegen und sogar ab und zu eine Butterfahrt machen, aber so ehrgeizig muss er ja gar nicht sein. Vernünftig abnehmen reicht, und da liegen ja jede Menge konkrete Vorschläge auf dem Tisch.

Weitere bieten sich an: Die Landeslisten werden nach dem Prinzip der Salzburger Festspiele aufgestellt, es bleiben zwischen den Kandidaten also immer zwei Plätze frei, auf denen die Wähler entweder ihre Garderobe ablegen oder den „Jedermann“ gucken können. Die Wahlkreise werden halbiert: Der eine Kandidat darf durchschneiden, der andere auswählen und Tränen trocknet Merkel. Die Zweitstimmen werden von der FDP solange weggeschlossen, bis die Cholesterin-Werte des Bundestages wieder unter der Hemmschwelle von Alexander Gauland liegen. Erststimmen behalten nur bis zum Zwölf-Uhr-Läuten ihre Gültigkeit, dürfen allerdings wahlweise angekreuzt oder gezuzelt werden. Das verschlankt vielleicht nicht den Wähler, gewiss aber den Bundestag!