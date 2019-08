Ende der Welt - Die tägliche Glosse Vorschläge - Deutschland kehrt um

Deutschland zittert vor der Krise – und das einzige, woran es nicht mangelt, sind Vorschläge. Die SPD will die Vermögenssteuer, also die Reichen zum Wehrdienst gegen die Rezession einberufen, die Linke verlangt die Deckelung der Mieten auf das Niveau von 1946 und die Unionsparteien wollen bei der Unternehmenssteuerbelastung zurück hinter die Französische Revolution. Es steht schlimm um die Zukunft – und wenn es so weitergeht, dürfen Pluderhosen nur auf dem Golfplatz getragen werden! Eine Glosse von Peter Jungblut.

Allerhöchste Zeit, dass Sie auch endlich mal einen Vorschlag machen, um die große Krise noch abzuwenden: Begrenzung aller Urlaube auf November, Befristung aller Planschbecken und Eisdielen auf Dezember, Beschränkung aller Autos auf Januar, Beschneidung aller Mieten auf Februar, natürlich nur den mit 28 Tagen! Da muss halt jetzt jeder von uns mit anpacken. Sie merken ja selbst, wie ernst die Lage ist. Oder hätte die SPD sonst nach der Vermögenssteuer gerufen? Es wären ja Alternativen denkbar gewesen: Pelzmäntel kürzen, Goldbarren abfeilen, Champagner verdünnen, Kaviar strecken, Juwelen auftragen, aber nein, das reicht offenkundig alles nicht, wir müssen ganz neu nachdenken, Deutschland muss die Reichen zum Wehrdienst gegen die Rezession einberufen.

Vermutlich werden schon irgendwo auf der teuren Münchner Maximilianstraße die Uniformen genäht, selbstverständlich mit Rangabzeichen. Und da sollte sich die SPD ruhig großzügig zeigen: Warum sollten Milliardäre nicht drei Hubschrauber auf der Schulter tragen und Millionäre ein paar Yachten? Wer eine Wohnung in Schwabing hat, der kann ja sein Klingelschild auf den Kragenspiegel drucken lassen, wahlweise mit Streifen auf dem Ärmel – für jeden Stellplatz einen. Hauptsache, Olaf Scholz weiß, wer vor ihm steht, wenn er künftig auf dem Berliner Gendarmenmarkt oder einem sonstigen repräsentativen Platz von seiner Luxussteuerarmee den Tribut einsammelt.

Da werden die Reichen wohl bis raus nach Potsdam Schlange stehen, wenn sie ihre Pretiosen abgeben, denn sicher hat der Finanzminister für jeden ein paar freundliche Worte übrig, und das kann bei geschätzten Einnahmen von zehn Milliarden Euro dauern. Große Klunker und sperrige Bankkonten dürften unter Sonderapplaus entgegengenommen und im Fernsehen gezeigt werden.

Gut, dass wir die Zeiten hinter uns haben, wo die Mächtigen ihre Beute noch zerhackten, damit jeder von ihnen was abbekommt. Obwohl: So, wie die Große Koalition derzeit zerstritten ist, würde es nicht wundern, wenn das Kabinett die erwarteten Einnahmen mit dem Beil unter sich aufteilt. Macht natürlich nur bei Edelmetall Sinn, nicht bei Porzellan. Außer, Deutschland geht es demnächst so schlecht, dass auch halbe Kaffeetassen reichen.

Hinweise dafür gibt es: Die Linke will die Mieten in Berlin ja vorsichtshalber auf 7,97 Euro deckeln, also etwa auf das Preisniveau von 1946 bringen, und die Unionsparteien sind für Unternehmenssteuern von höchstens 25 Prozent, das entspricht gefühlt der Belastung von 1789, vor der Französischen Revolution.

Unterdessen sind die Zinsen ja bekanntlich hinter dem Horizont verschwunden. Vermutlich, weil sie das Elend nicht mit ansehen wollen. Konsequent wäre es nach Lage der Dinge, die Nürnberger Kleiderordnung von 1568 wiedereinzuführen, wonach Samt, Atlas, Damast und Pantoffeln verboten waren und keine Pluderhose über die Knie herabhängen durfte. Okay, für Golfplätze kann es ja Ausnahmen geben. Und was Sie im Privatjet machen, geht natürlich keinen was an!