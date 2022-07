Ende der Welt - Die tägliche Glosse Von Streifen und Zebras

Und auch bei den Modeschöpfern von Paris sollte es viele Generationen dauern, bis der Groschen endlich fiel. Vielleicht war es eine späte Nachfahrin von Obelix, in jedem Fall eine Französin, die die Streifen zur Haute Couture erklärte: Coco Chanel. Inspiriert von den bretonischen Fischern, die – je nach Dorf – anders blau-weiß, aber immer blau-weiß geringelt waren. Stars wie Audrey Hepburn und Picasso ließen sich daraufhin im Marine-Hemd ablichten. Obelix Rat verhallte ungehört, die Streifen verliefen ausgerechnet quer – und nicht längs.

Schaut man ins Tierreich, hat sich aber nicht mal das Zebra daran gehalten. Kreuz und quer ist es gestreift, als hätte es sich nicht entscheiden können zwischen Obelix und Chanel. Bis zur Hüfte folgt es der Empfehlung des gallischen Kriegers – und ausgerechnet an der Problemzone Po prangen dicke Blockstreifen quer auf der Schwarte.

So geschehen vor 70 Jahren – in der Münchner Innenstadt. Der erste Zebrastreifen Deutschlands. 1952. Im gleichen Jahr, in dem sich auch Pablo Picasso im Dickstrich-Ketten-Pulli ablichten ließ. 2000 Jahre nach Stilikone Obelix.