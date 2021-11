Ende der Welt - Die tägliche Glosse Von Kleidung, Fashion, Stil und Schämen

Wer’s noch nicht getan hat, bei dem wird’s jetzt höchste Zeit: die Sommersachen kommen in den Keller, die Wintersachen auf die Kleiderstange. Und, was lässt sich noch tragen, diese Saison? Wer würde so eine Frage dem Zufall überlassen?! Für die Besten Deutschlands aber ist es der vor jeder Olympiade wiederkehrende Bußgang: wenn sie sich heute bei der offiziellen Präsentation in die Olympiabekleidung für Peking 2022 hüllen (müssen!).

Erinnern Sie sich noch an die aufgeregten Debatten zum nämlichen Anlass vor den vergangenen Sommerspielen? – Nein? Naja, die Mode war ja noch nie so wirklich eine deutsche Stärke. Aber sicher doch, es gibt Ausnahmen: Karl Lagerfeld und Jogi Löw, welch Letzterer als Fußballnationaltrainer zum stylishen Trendsetter wurde und den dunklen Pullover männermassentauglich machte. Nur den aktuellen Trend, auch bei mittelmäßigen Temperaturen und trotz Schweißfüßen ohne Socken in die Schuhe zu steigen, den hat auch der Bundesyogi verschlafen. Hier sind uns die Engländer einen Schritt voraus.

Recht beliebt im Team D sind auch rosa und hellblau

Zurück zur Einkleidung vor Tokio: mintgrün war die Leitfarbe, neon die der Schuhe. Zu dick, hässlich, wer denkt sich das aus, lauteten die Kommentare. Andererseits aber: ‚pretty in mint: Halleluja, endlich darf das Team D mal cool aussehen‘. So ist das ja mit den Geschmäckern. Mint gab es übrigens schon einmal in Calgary 1988. Recht beliebt im Team D sind auch rosa und hellblau: getönt wie frisch von der Neugeborenenstation kamen sie daher in London 2012 und ansatzweise schon 2010 in Vancouver. 1976 in Innsbruck war die Ära der Overalls mit Enterprise-artigen Seitenstreifen in den Nationalfarben. 1952 in Oslo dagegen: dunkle Anzüge für alle, 2014 waren sie der Zeit voraus in einer Art schrillem Regenbogenfarbenlook – wer denkt sich das aus??