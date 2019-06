Ende der Welt - Die tägliche Glosse Von Hochzeiten und Hochzeitsgeschenken

Schon wieder eine… Also man macht sich einfach keine Vorstellung! Da geht grad die ganze Welt den Bach runter. Mit Klimaerwärmung und Parteiensterben und den Bienen geht es auch nicht mehr so richtig gut und was ist im Postkasten: Schon wieder eine… Hochzeitseinladung! Ja wissen denn die Leute nicht, dass das jetzt nicht die richtige Zeit ist… Aber kaum kommt der Mai, Hochzeitseinladungen, im Juni noch schlimmer, eine nach der anderen. Und damit das Problem – wenn man denn hingeht: Was schenkst du?!

Das war jetzt gestern für die 70.000 Hochzeitsgäste in Wittenberg noch einfach. Die haben „Luthers Hochzeit“ gefeiert. Geschenk: kein Problem. Wenn ein Martin Luther eine Katharina von Bora heiratet, dann schenkt man ihr - als aus dem Kloster geflohene Nonne - halt was zum Anziehen. Und dem Luther vielleicht in weiser Voraussicht einen Hammer und Nägel, für die Thesen, oder einen Apfelbaum. Oder die 70.000 Gäste auf „Luthers Hochzeit“ tun sich zusammen und jeder einen Zehner, da kommt auch was zam, da können die sich alles selber besorgen…

Aber so historische Hochzeiten sind ja jetzt nicht das normale, normal ist eher schwierig. Nehmen sie mal die Hochzeiten von den ganzen Fußballern grad. Die Fußballerinnen müssen schwitzen bei der WM, die Herren der Schöpfung haben Pause und heiraten geschmeidig. Der Özil zum Beispiel seine Amine Gülse. Was sollst du da schenken?! Wenn sogar der Erdogan als Trauzeuge auftaucht und gleich die Hochzeitsurkunde dabei hat. Da musst du eher aufpassen, dass du am Schluss nicht aus Versehen HDP oder PKK oder Gülen sagst, weil: du weißt ja nie. Nein, also mit der Einladung, da habe ich gleich...

Aber auch wenn Sie da jetzt eingeladen sind: da kommen Sie ins Grübeln

Dann wär vielleicht schon eher die am Samstag was gewesen, die vom Sergio Ramos, dem Fußballer von Real Madrid. Aber auch wenn Sie da jetzt eingeladen sind: da kommen Sie ins Grübeln: seine Frau Pilar ist Reporterin und hat vor lauter „ich will keine normale Braut sein“ einen Strauß schwarze Blumen getragen. Schwarze Blumen… Und das in der gotischen Kathedrale von Sevilla. Und wenn du dir dann anschaust, was ihr der Mann, der Sergio Ramos geschenkt hat, dann fällt dir deine eigene gute Geschenkidee gleich wieder ins Meer des Vergessens. Der hat ihr für eine Million Euro den Auftritt von AC/DC geschenkt. AC/DC für eine Million… Also: Highway to hell find ich persönlich bei einer Hochzeit ja etwas pfffff, aber bitte…

Wobei ich bei dem Ramos eh gesagt hätt: Pilar, ob das der Richtige für dich ist?! Denn Achtung! Wenn ihr schon gotisch mittelalterlich heiratet…: Früher, im Mittelalter, war es Sitte, dass der Mann die Hände der Braut ergreift, einen Mantel um ihre Schultern legt und: der Braut auf den Fuß tritt. Und das bei Sergio Ramos, der ja immerhin in Fußballerkreisen „der Eisenfuß“ genannt wird. Ob dann das mit dem anschließenden traditionellen Brautlauf noch was wird?! Sehr fraglich…