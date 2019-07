Ende der Welt - Die tägliche Glosse Von der Leyen

Es wird ja immer gesagt, dass man unbedingt von seinem Wahlrecht Gebrauch machen soll. Das is gelebte Demokratie heist‘s. Der Wähler stellt die Weichen für die Zukunft. Schade, dass des in Brüssel noch nicht angekommen ist. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Ja so was! Wer hätte das gedacht. Die Panzeruschi wird Kommissionspräsidentin. Ein Kompetenz-Gau. Ursula von der Leyen, die unfähigste Ministerin, die sie in Berlin finden konnten, wandert an die Spitze der EU. Vielleicht fragen sie sie noch, ob sie mit der Gorch Fock nach Brüssel fahren will. Wer weiß, wen die in ihr Kompetenzteam holt? Stoiber als Finanzberater zum Beispiel. Fähiger Mann. Ich sage nur Landesbank. Oder gleich den Bürgermeister von Würselen. Martin Schulz! Der hat ja schon vor der Wahl plakatiert: Europa ist die Antwort! Jetzt wissen wir auch, was die Frage war: Wo umsegelt man das Parlament besonders dreist? Bei der EU.

Dabei ist die Personalie „von der Leyen“ ja eine klassische Win- win Situation: Die Merkel hat sie los und der Macron kann sich brüsten, dass er Manfred Weber verhindert hat! Und vor allem - und das ist ja der wahre Hintergrund - haben die Rüstungslobbyisten aus Frankreich und Deutschland jetzt eine Lobbyistin reinsten Wassers an der Spitze der EU- Kommission sitzen. Schließlich brauchen wir ein europäisches Militär. Klar, wie sollen wir sonst den nächsten Krieg gewinnen? Gut, da kann man jetzt noch sagen, wenn die von der Leyen sich für die Euro-Armee an der Bundeswehr orientiert, dann wird’s schon beim Bekämpfen von Waldbränden eng, aber die Uschi ist ja nicht die einzige fragwürdige Personalie in Brüssel. Parlamentspräsident ist der Weber nämlich auch nicht geworden. Sondern ein ehemaliger italienischer Nachrichtensprecher: David Sassoli.

Wer weiß, vielleicht wird Marietta Slomka auch noch was in Brüssel? So eiskalt wie die rüber kommt, könnte sie was gegen die Erderwärmung tun. Nein, Spaß. Ein Italiener an der Spitze des EU- Parlaments ist wichtig, um dem Salvini was entgegen zu setzen. Hätte die EU in der Flüchtlingsfrage früh und konsequent gehandelt, hätten sie das Problem Salvini zwar heute vermutlich gar nicht, aber so geht’s natürlich auch.

Sie merken, ich bin zuversichtlich, was die nächsten 5 Jahre EU angeht

Dazu dann noch Christine Lagarde als EZB-Chefin. Dann geht die Nullzinspoltik weiter, bis die Geldentwertung endlich anspringt und der Euro zur Lira wird. Sie merken, ich bin zuversichtlich, was die nächsten 5 Jahre EU angeht. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ich am schlimmsten finde: von der Leyen, Lagarde oder Flüchtlingspolitik, dann sage ich Ihnen: Am schlimmsten waren die Hurra- Europisten allerorten, die die EU vor der Wahl religionsgleich hochgejubelt haben und jede Kritik an Brüssel als dumpfen Nationalismus diffamiert haben. Wenn DIE in Zukunft etwas kritischer hinschauen würden, dann wäre ja zumindest eine Kleinigkeit gewonnen.

Eben alles eine Frage der Perspektive.