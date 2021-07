Ende der Welt - Die tägliche Glosse Von der Freiheit unmaskiert Schwäne zu zählen

Heute in ziemlich genau einer Stunde an der Eton Bridge in Berkshire das sogenannte - und irgendwie nicht ins Deutsche Übersetzbare - „Swan Upping“: Die Zählung der Schwäne auf der Themse. Da die Schwäne auf der Themse alle der Queen gehören, ist das also eine Art Inventur der gefiederten Vermögenswerte des britischen Königshauses. Durchgeführt von englischen Gentlemen in Ruderbooten, bekleidet mit weißen Hosen und knallroten Jacken.

Immerhin kann aber das Swan Upping ungestört von statten gehen

Die einzige Corona-Maßnahme, die in England aufrechterhalten wird, ist übrigens die Quarantäne von Infizierten und denen, die mit ihnen Kontakt hatten. Tja, und da war das Gespür für das richtige Timing bei Boris Johnson jetzt mal nicht mehr so gut. Denn sein Gesundheitsminister Sajid Jävid hat sich infiziert und da Boris Johnson mit ihm am Kabinettstisch saß, muss auch er in Quarantäne. Das verhindert jetzt leider, dass sich BoJo am Freedom Day öffentlichkeitswirksam in Szene setzen kann – etwa mit einem Pint Bier im Pub, ohne Maske beim Frisör oder womöglich als Träger einer knallroten Jacke auf einem Ruderboot in der Themse.