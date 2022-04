Ende der Welt - Die tägliche Glosse Von Chaos und Mangelwirtschaft

Auch wenn es kaum einer mehr hören will. Krise. Wie lange sind wir da schon drin! Erst die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine –mit allen einschneidenden Folgen auch für uns hierzulande. Wissen wir eigentlich, wie gut es uns doch immer noch geht? Eine Glosse von Christian Klos.

Irgendwie versuchen wir alle ja, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. So sind wir Menschen. Anpassungsfähig. Sonst wären wir ja nicht im 21 Jahrhundert gelandet, auch wenn einige gerade alles daransetzen, dass es das dann bald war, mit uns Menschen auf dieser Erde.

Aber in diesen Tagen das Beste aus der Lage zu machen, ist verdammt schwer geworden. Nehmen sie mal den täglichen Einkauf: Seit Montag stehen einem beim Anblick der Kassenzettel die Haare zu Berge: Ist das teuer geworden und zwar so richtig – und alle die, die am Samstag ein paar Vorräte anlegen wollten, denen wurden die Mehlpackerl, Ölflaschen und mehr regelrecht aus dem Einkaufswagen wieder herausgezogen. Mir passiert – „vier Päckchen Mehl kriegen Sie nicht“, sagte man mir. Also nur zwei und die sind ab jetzt so teuer wie früher vier. Und das, wo es wieder nur Recycling-Klopapier gab!

Ich habe mir vorgenommen, mehr draußen zu grillen, als drinnen zu kochen – das spart Strom und Kosten. Wissen Sie, wie viele Baumärkte ich abgeklappert habe um eine kleine Grill-Gasflasche zu bekommen? Der Markt ist leer geräumt! „Alle wollen grillen, alle brauchen Gas und dann ist da ja Russland und sie wissen schon“, heißt es in den Baumärkten.

Also kein Grillen, kein Stromsparen. Und das, wo uns der Habeck eindringlich drum gebeten hat, Energie zu sparen.

Teures Gas, teures Heizen, als weg von der Heizung und hin zum….Kaminofen! Genau. Viel heimeliger, verbraucht weder Gas noch Öl, naja und das Holz werden wir schon noch auftreiben.

Was Sie hingegen nicht auftreiben werden, ist: der Ofen. Finden sie erstmal den richtigen! Nächtelanges und nervenzerfetzendes Onlinesuchen, wie breit ist er, wie schwer, mit Seitenfenster, oder ohne? Und sollten sie dann einen gefunden haben heißt es – nicht lieferbar. Derzeit vergriffen. Oder Wartezeiten bis sonst wann.

Also was dann?

Also was dann? Einen Camper anschaffen und auf in die weite Welt? Vergessen Sie es. Ein namhafter Hersteller entsprechender Fahrzeuge aus Wolfsburg kann ihnen momentan nur eins liefern: Frust. Die neuen Autos, die noch zu haben sind, kosten jetzt 6% mehr als sonst! Und wenn sie jetzt bestellen, sagt man ihnen, dass man gar nicht weiß, wann je wieder was nachkommt, denn die entscheidenden Teile, werden in der Ukraine produziert. Das Thema fällt also auch aus.

Krise heißt eben auch, nicht das zu bekommen, was man gerade gerne will. Und weil wir das so schön gewohnt waren, wird’s jetzt unlustig.

Aber wissen Sie was? Wenn man jeden Tag kurz darüber nachdenkt, wie es den Menschen rund 1000 Kilometer östlich von uns geht, verzichte ich gerne.

Zwei Packerl Mehl reichen auch, Grillen geht beim Nachbarn - der hat noch einen schönen alten HolzKohle-Grill, naja und irgendwo wird’s doch noch einen Ofen geben! Und das mit dem Camper fällt einfach aus - ich wollte eh mehr Radeln.