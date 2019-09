Ende der Welt Vom Suchen und Finden

Vorhin ein Thema gesucht und sogleich den achtzig jährigen Peter Kraus gefunden. „Er sucht ununterbrochen“, sagte seine Frau Ingrid der Deutschen Presse Agentur: „Seine Geldbörse, seine Schlüssel, seine Kreditkarten.“ Bevor sie jetzt mitleidig schauen, in ihrer topaufgeräumten Wohnung, am nahezu leeren Glastisch im Büro – können Sie aus der picobello Ablage auch den erfüllenden Sinn Ihres Tuns ziehen und präsentieren? Lebt mit Ihnen in der Wohnung wirklich der passende Partner fürs Leben? Oder sind Sie insgeheim noch auf der Suche? Und hat Suchen nicht auch was? All die vertrauten Wege, schon tausendmal gegangen und doch ist irgendeine Kleinigkeit immer wieder neu auf der ungewissen Reise zum Autoschlüssel.

Früher rief mein Vater gern mit leisem Vorwurf durch die Wohnung: „Frau, wo hast Du´s wieder hin?“ Worauf eine ruhige, mütterliche Stimme tönte: „Überleg einfach, wo Du zuletzt warst. – Und such Dir künftig einen festen Platz, an dem Du`s immer wieder ablegst.“

Was nie beherzigt wurde, denn wer sucht, darf das Glück des Findens erleben, ist auch erstmal beschäftigt und davor bewahrt, seine Zeit noch sinnloser oder schädlicher zu vertändeln. Und gleicht das Suchen und Finden nicht dem natürlichen Rauschen und Wogen der Meereswellen – ein ewiger Kreislauf.

So suchten kolumbianische Drogenschmuggler einen schlauen Weg für Ihre 8000 Kilogramm Kokain und die noch schlauere kolumbianische Marine fand kurz vor der Hafenstadt Tumaco deren U – Boot samt Ladung im Wert von 240 Millionen Euro. Na, wie finden Sie das?

Derweil sucht die Mehrheit nach der Aufwallung seit letztem Freitag einen Weg, genauso weiterzuleben u n d das Klima zu retten. Und in diesem Zusammenhang fand auch der mächtigste Mann der Welt, 73 Jahre alt und gesegnet mit leuchtend orange-blondem Haar, einen Weg, eine 16jährige kleinzumachen. Ja, wer suchet, der findet.

Ob Peter Kraus in dieser Minute seinen Autoschlüssel sucht?

Autodiebe finden hierzulande täglich 46 PKW, die dann für immer verschwinden. Auch wenn man lange sucht. Kürzer hingegen ist die Suche nach der Statistik der Vorjahre, bei der man zur Erkenntnis gelangt – hey, früher wurde ja viel mehr geklaut. Wie soll man das jetzt finden? Vergeht inmitten der deutschen Automobilkrise auch noch den Dieben die Lust aufs Auto? Oder sind die mittlerweile so gesichert, dass man morgens sicher sein kann, es noch draußen vor der Tür zu finden.

Ob Peter Kraus in dieser Minute seinen Autoschlüssel sucht? Und dabei Sugar Sugar Baby pfeift, im 4 / 4tel Takt, den er sicher nie vergessen wird - und dabei die Hüfte schwingt und jungenhaft lacht, wie er ihn in der Obstschale blitzen sieht. Das wäre doch ein schönes Bild und für diese Glosse ein schönes Ende, das ich - Indianerehrenwort – zu Beginn soo nicht gesucht, aber nun gefunden habe.