Ende der Welt Vom Stauen und Fließen

Panta Rhei – alles fließt - raunten die alten Griechen, lange vorm Bau des Suezkanals. Und noch immer reiben wir uns verwundert die Augen – hat es das EVER GIVEN - jemals gegeben, dass ein Schiff den halben Weltwarenfluß verstopft?

Und bald dümpelten beidseits der Kanaleinlässe zig schwimmende Backsteine. Mit meinem E-Bike, Deinem Smartphone, unseren Autos, Kühlschränken, Öl – verdammt, ja – zuletzt stauten sich 25 Öltanker … und 1,59 war gar nicht SUPER … und: 130 000 Schafen. Grausam. Was haben Schafe auf den Weltmeeren verloren? Vor allem aber: kommen unsere Impfstoffzutaten jetzt auch acht Tage später an? Kurz dachten wir: vielleicht wird all das NEVER GIVEN in unsere Häfen und Hände.