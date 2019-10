Ende der Welt - Die tägliche Glosse Vom Kunstschnee zum Kunstsee

Winter muss Spaß machen und Geld bringen. Aber was ist mit dem Sommer? Nur Wandern? Längst out! Nach dem Kunstschnee kommt jetzt der Kunstsee. Eine Glosse von Christian Klos.

„Stirbt der Bauer im Oktober, braucht er im Winter kein’ Pullover“ - Gesehen neulich im schönen Südtirol, in einem Laden voller Leckereien, zwischen Speck und Rotwein. Lachen Sie nicht! Bauernregeln sind wichtig. Sie geben uns Halt und Orientierung – und wir alle sollten nicht glauben, dass sie nur zur Unterhaltung, denn zur Information beitragen würden.

Das mit dem Oktober stimmt ja auch – wer den nicht überlebt, braucht sich um den Winter keine Gedanken mehr machen. Und um den Winter sollten wir uns alle sehr viele Gedanken machen: „Ist der Winter warm, wird der Bauer arm“ – noch eine Regel! Ja und nicht nur der: denken wir mal an die, die vom Winter, Schnee und seinen Freuden leben. Hoteliers, Restaurantbeseitzer, Hüttenwirte, und: Liftbetreiber. Kommt kein Schnee, kein Winter weit und breit, muss nachgeholfen werden. Was nicht passt, wird eben passend gemacht!

Aus Grün wird weiß, wenn es sein muss auch nur ein weißes Bändchen, um den sonst grünen Berg – so wie in Mittersill. Auf der Resterhöhe haben sie auf grüner Piste konservierten Schnee vom letzten Winter aufgetragen. Seit einer Woche kann man da jetzt Skifahren, auch bei 15 Grad im Oktober. Schneekanonen werden auch in diesem Winter hektoliterweise Wasser versprühen, das zu schneeähnlichem Belag führt und Winterfreuden verspricht. Auch in Sölden, zum Weltcupauftakt der alpinen Skirennfahrer – im Hang weiß der Schnee, die Berge drum herum grau und alles andere als winterlich!

Das viele Wasser für die Schneekanonen - wo kommt das eigentlich her? Aus Bächen. Und künstlichen Seen! Haben Sie mal im Sommer auf ein Skigebiet von oben geschaut – ist es Ihnen aufgefallen? Diese Seenplatten...in den schönsten Regionen der Alpen. In Groß, Mittel und Klein, rund angelegt, eckig, nierenförmig...nichts was es nicht gibt.

Surfen mitten im Skigebiet – die Snowboarder wird es freuen

Aber es liegt brach, im Sommer. Kein Mensch weit und breit. Nicht am oder auf dem See. Wie kann man bei all dem Profistreben im Winter diese Chance, die der Sommer bietet, nicht nutzen. Da verstehe einer die Liftbetreiber! Wieso nicht ganze Badeanstalten dort oben errichten? Oder auf den größeren Speicherseen Wasserskilauf anbieten? Lifte kann man ja dann wohl auch winters wie sommers einsetzen, eine Kernkompetenz der Liftbetreiber...

Oder wie wär' eine stehende Welle? Surfen mitten im Skigebiet – die Snowboarder wird es freuen, Umschulungen organisieren die örtlichen Skischulen gerne! Dazu Wellenbäder, Speicherseen in unterschiedlichen Temperaturen, zudem Wellness-Oasen angeschlossen und liebe Liftbetreiber: baut die Dinger richtig tief. Haut dann ein altes Schiffswrack aus dem Mittelmeer in den See und macht das Mega-Tauchrevier der Alpen überhaupt daraus – wo kann man schon so schön tauchen, in über 1000 Metern Höhe mit Wracktauchen? Aus aller Welt werden sie kommen, die Damen und Herren Taucher.

Geht auch im Winter – Eistauchen! Während die anderen oben auf der Eisfläche mit Schlittschuhen laufen, tauchen unter ihnen die unerschrockenen Froschmänner hinab in eisige Tiefen. Denn: Taucht der Taucher in der Höh – braucht er ihn nimmer mehr, den Schnöö.