Ende der Welt - Die tägliche Glosse Vom Abholen, Mitnehmen und Liefern

Laut Karl Marx bestimmt das Sein das Bewusstsein. Die Hardware des Lebens, also unsere innere Verfassung. Sigmund Freud hat dann versucht, nachzuweisen, dass es sich umgekehrt verhält. Allerdings kam auch Freud, gerade in seiner Trieblehre, über natürlich Vorgegebenes im Menschen nicht so richtig hinweg. Die Wirklichkeit unseres Alltags prägt unser Denken und Fühlen. Und umgekehrt. Wobei die Sprache gewissermaßen in der Mitte steht, und von beiden Einflüsse empfängt. Wer dem Volk nach dem Munde redet, konnte daher schon immer auf dessen Zustimmung hoffen.

Das erklärt, warum was wir sehen und erleben, oft schnell zur Redewendung gerinnt. Die völlige Enthemmung des Internet- und Pakethandels zum Beispiel hat dem Verb „abholen“ zu einem ungeahnten Höhenflug verholfen. Die Misere des Dialogs zwischen der Politik und dem Wähler hat dem Betrieb die Erkenntnis eingegeben, dass die Parteien die Menschen – die in deren Vorstellung offenbar ziel- und sinnlos am Straßenrand herumlungern – „abholen“, und „mitnehmen“ müssen, und zwar genau dort, wo sie gerade sind. Das ist bildlich gesprochen, und heißt: Wir hier unten haben keinen Dunst, worum´s bei euch da oben geht. Wir fühlen uns zwar zur Stimmabgabe bestellt, aber inhaltlich nicht aufgeklärt. Und holt uns keiner ab, könnt ihr allesamt einpacken.

Allerdings geht das Abholen der Menschen mit dem „Liefern“ einher, ein zweites Verb, das in seinem übertragenen Gebrauch unheimlich an Boden gut gemacht hat. Alle, die eine Aufgabe oder ein Amt innehaben, müssen „liefern“, das ist die erste Bürgerpflicht, denn wer nicht „liefert“, wird sich nicht in die Köpfe der Menschen – äh – einschreiben können; im Gegenteil: Er wird alsbald abgestempelt.

„Post-Sprech“ ist in

Es scheint, als habe die seinerzeitige Privatisierung der Bundespost den Jargon des Gelben Wagens über die Jahre in unsere Alltagssprache hinein versprengt. Das muss man sich vorstellen wie beim gefrorenen Posthorn in der Fantasie des Barons von Münchhausen: Erst, als es eine Weile an der wärmenden Stubenwand hängt, gibt es die Melodien frei, die der Postillion in der klirrenden Kälte während der Fahrt hineingeblasen hatte.

„Post-Sprech“ ist in. Denn nicht umsonst hängen liebende Kindheitserinnerungen an den grünen Noppendaumen der Schalterbeamten, an orangen Befeuchtungskissen für die Briefmarken, eingefasst in grünes Plastikrund, und an den honiggelb durchsichtigen Klebstoffflaschen mit Gummilippe zum Auftragen des Leims. Und der Regierung, die den gordischen Knoten des Problemwirrwarrs mit beherzten Reformansätzen zerschlagen will, bescheinigen Medien wie Wähler vollmundig, ein prächtiges Gesamtpaket geschnürt zu haben.