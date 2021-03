Ende der Welt - Die tägliche Glosse Voltswagen oder watt?

Volkswagen plant Großes in Amerika und will sich umbenennen in Voltswagen. Das ist durchaus spannungsgeladen. Eine Glosse von Wolfram Schrag.

Früher passierte es Autofahrern schon mal, dass sie bewundernde Blicke einfingen. Und zwar wegen des Autos, mit dem sie vorfuhren. Was für eine schnittige Form, was für ein bulliger Motor, was für eine tolle Lederausstattung. Dann drückten Kinder ihre Nasen an den Scheiben platt und fantasierten über Höchstgeschwindigkeiten oder PS-Zahlen wie im Auto-Quartett.

Heute sagt ein Kind höchstens mal über ein Fahrzeug „böses Auto“. Vielleicht wäre es ja anders, wenn man mit einem Elektro-Fahrzeug vorführe. So was richtig cool Sauberes, mit dem man fahren kann, ohne gleich an die Abgründe der Klimakatastrophe zu denken.

Apropos sauber. Volkswagen hat vor einigen Jahren mal den Clean Diesel in den USA verkauft. So sauber ist bis jetzt noch keiner, sollte das heißen. Das haben dann viele auch geglaubt und sind vom Benziner umgestiegen. Das Problem war nur, dass so sauber tatsächlich keiner war, selbst der VW-Dieselmotor nicht. Und der wegen einer Software so tat als sei er ein Clean Diesel. Das Ganze entwickelte sich dann von der PR-Nummer zum Dieselskandal und vor allem in den USA musste VW ganz schön viel zahlen als das rauskam. Und seither sind die Wolfsburger kaum noch sichtbar im großen Amerika.

Das aber soll sich nun ändern. Wie jetzt bekannt wurde, will sich Volkwagen besser bekannt als „Volkswägn“ in Amerika umbenennen, und zwar in Voltswagen. Genau gehört, Volts-Wagen. Denn VW will jetzt groß in das Geschäft mit Elektrofahrzeugen einsteigen. Und wer steht dafür mehr als Alessandro Volta, nach dem die physikalische Einheit für Spannung benannt ist. Außerdem sollen die Kundinnen und Kunden in die Voltswagen einsteigen und nicht in andere Autos wie den Tesla.

Das sorgt auch anderweitig für Spannung. Nikola Tesla war nämlich ebenfalls ein genialer Elektroerfinder. Und zweitens steht Tesla-Gründer Elon Musk immer unter Spannung. Beim Wort Voltswagen fängt möglicherweise schon jetzt sein Sicherungskasten an zu rauchen.

Da könnte ja jeder daherkommen und sich umbenennen

Im wahrsten Sinn des Wortes spannend ist diese Umbenennung aber auch deshalb, weil sie jetzt kurz vor dem 1. April bekannt wurde, oder gerade deswegen? Alles ist etwas rätselhaft. Doch für Aprilscherze ist es heute noch zu früh. Wir sorgen uns viel eher um die Umbrüche in der deutschen Autoindustrie.