Ende der Welt - Die tägliche Glosse Volatile Inflationsrate, gut aufgestellt!

Umfragen gibt es in diesen Tagen vor der Bundestagswahl zu Hauf, man könnte sagen, fast schon inflationär. Während Annalena Baerbock bei Wähler*innenbefragungen in einer Seitwärtsbewegung verharrt, gilt Armin Laschet im Moment als Underperfomer, während Olaf Scholz Benchmark kaum zu übertreffen ist. In mancher Parteizentrale hofft man hingegen noch inständig auf eine ausgedehnte Volatilität bis zum Wahlsonntag. Alles klar?

Wer nun vor allem Bahnhof versteht, der darf sich in guter Gesellschaft wähnen. Sobald Worte wie Inflation, Volatilität oder Seitwärtsbewegung fallen, schalten viele Leute einfach weg. Dann sind wir irgendwo in Wirtschaft und Börse gelandet, was vielen als Ort des Bösen, der Ort der Verheißung, jedenfalls als Ort der babylonischen Sprachverwirrung gilt.

Und da manche Begriffe eine klare Bedeutung haben, wurden nun Jugendliche befragt, was sie denn mit Inflation oder mit Investmentfonds anfangen können und – scheiterten. Begriffe aus Wirtschaft und Finanzen sind in deutschen Klassenzimmern eben immer noch eher die Ausnahme. Oder um es drastischer auszudrücken: Es gibt oft keine Schnittmenge zwischen Wirtschaft und Schule.

Dann doch lieber in ETF gehen und die Blue Chips mitnehmen

Deutsche Schüler*innen sind im europäischen Vergleich in dieser Hinsicht also Underperformer, das heißt sie entwickeln sich schlechter als der Gesamtmarkt. Das mag man bedauern, so lange die jungen Menschen kein Problem haben, Schillers Glocke zu rezitieren. Muss ja nicht die ganze Ballade sein. Aber ein „Drum prüfe, wer sich ewig bindet“, dürfte auch in einer Social Community performen.

Ob man damit allerdings Benchmark ist, sei dahingestellt. Benchmark ist man eher, wenn man in Kryptowährungen spekuliert und hinter Bitcoin oder Ethereum mehr als nur das Werk von Ganoven im Darknet erblickt. Doch hier muss man gute Nerven und Spielgeld haben, denn sonst bewahrheitet sich, um mit Schillers Glocke zu sprechen: Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß. Dann ist das Geld nämlich weg und der kalte Schweiß bricht aus.

Dann doch lieber in ETF gehen und die Blue Chips mitnehmen. Auf Deutsch: In Investmentfonds investieren, also in Kapitalanlagegesellschaften, die die Aktien, also Anteilsscheine der umsatzstärksten Unternehmen weltweit in ihrem Portfolio, Mist schon wieder so ein Wort, also in ihrem Depot, naja jedenfalls solche Aktien kaufen und verkaufen. Und am besten sind sie, wenn sie Computerprogramme einsetzen, also Algorithmen, weil die am schnellsten auf Veränderungen reagieren. So einfach ist das.