Ende der Welt - Die tägliche Glosse Völkerball - oder Mobbingball?

Völkerball. Mehr muss ich nicht sagen und schon werden Erinnerungen wach. Schulsport. Neonfarbene Westen, mufflig und noch angeschwitzt von der Klasse vor uns, zum Überziehen – Mannschaft A in knallgelb, Mannschaft B in giftgrün. Sie liegen da, als ausdünstendes Häuflein elend, so wie ich mich fühle, das Gesicht knallerot vom Zirkeltraining, die Haare kleben verschwitzt im Nacken und dann auch noch das. Jetzt dürfen die zwei Besten im Sport – warum eigentlich immer die Besten? – die Teams wählen. Ich bin die, die übrig bleibt. Die letzte giftgrüne Müffel-Weste wird mir zugedacht, nur um mich dann wenige Minuten später als erste wieder rauszuballern. Mit einem harten Schuss in die Magengrube.

So war das damals. Eine Art frühes analoges Moor-Huhn-Spiel. Wer in seiner Freizeit lieber Bücher liest, als seine Füße zu trainieren, der muss halt als erstes dran glauben. Keiner wäre auf die Idee gekommen, deswegen eine Mobbingdebatte anzuzetteln. Es war einfach die gottgegebene soziale Klassenordnung.

Doch eine kanadische Wissenschaftlerin hat uns jetzt die Augen geöffnet: Völkerball in der Schule sei „erlaubtes Mobbing“, kritisiert sie, „ein Mittel der Unterdrückung“ – also Klassenkampf im reinsten Sinne. Ein Erlanger Forscher stimmt insofern zu: Wenn man jemanden mobben wollen, gehe das mit Völkerball besser als mit Geräteturnen. Das ist interessant. Wie sich wohl die Debatte unter den Sportassen damals angehört haben muss? Hey, Mädels, wie machen wir sie am besten fertig? Mit dem Reck, dem Schwebebalken oder – nein, viel fieser: mit Völkerball!

Warum gibt es eigentlich keine Noten für die chemische Analyse der Schweißzusammensetzung?

Und, so der Erlanger Forscher weiter: „Im Sportunterricht wird viel zu viel Sport getrieben anstatt Sport zum Thema zu machen.“ Sehr sympathisch. Ich hätte wahrlich lieber das Versmaß der Trippelschritte analysiert und die Flugbahn des Balls berechnet oder auch gern die Pfosten vom Fußballtor umhäkelt. Und warum gibt es eigentlich keine Noten für die chemische Analyse der Schweißzusammensetzung nach dem Zirkeltraining?

Wie eindimensional Sportunterricht doch bislang ist – und sich so rein auf der körperlichen Ebene abspielt. Aber mit dem Mobbing kommt ja immerhin eine soziale Komponente hinzu. Wie sozial, das beweist Michelle Obama und die ist nun wirklich für ihr soziales Engagement bekannt. Sie hat dieser Tage bei einem Promi-Völkerballturnier sehr engagiert einen Boybandsänger an einer besonders delikaten Körperstelle abgeschossen, um sich daraufhin jubelnd von ihrem Lady-Team feiern zu lassen: „You lost! We won.“ Und es war ihr deutlich anzusehen: So ein bisschen erlaubtes Mobbing tut einfach ganz tief in der Seele gut. Vor allem, wenn man gerade einen 30 Jahre jüngeren Kerl mit voller Breitseite abgeschossen hat. Und wenn er jetzt weinen muss? Dann soll er doch auf die Montessorischule gehen und Torpfosten umhäkeln.