Ende der Welt - Die tägliche Glosse Visionen für Konsumenten

Sollten Sie den Eindruck haben, dass das neue Jahr weltpolitisch miserabel losgegangen ist, wenden Sie den Blick einfach mal in die Wüste, genauer gesagt nach Las Vegas zur „Consumer Electronics Show“, abgekürzt CES, einer Art elektronischem „Muppet-Labor, wo die Zukunft schon heute gemacht wird“. Wenn ausgerechnet das Land der unbegrenzten Konsums seine Konsumenten in die Wüste schickt, muss da schon etwas geboten sein. Von 20.000 Neuheiten ist die Rede.

Interessant ist zum Beispiel, dass auf der diesjährigen CES gefühlt mehr Autohersteller vertreten sind als auf der altbackenen Branchenmesse IAA im vergangenen September. Die Hersteller selbst sprechen auch nicht mehr von Autos sondern von „Smartphones auf Rädern“, was natürlich in Anbetracht der Größe der gezeigten Dickschiffe etwas albern erscheint. Gemeint ist wohl, dass ein Auto in Zukunft kein Fortbewegungsmittel mehr ist, sondern ein Unterhaltungsgadget.

Und so ist es nur Konsequent, dass auch der Unterhaltungskonzern Sony auf der Messe ein – halten Sie sich fest: ein Auto präsentiert! Mit nostalgischem Augenzwinkern könnte man es als fahrenden Walkman bezeichnen, aber es sieht leider aus wie ein stinknormales Auto. Es trägt aber den wahnsinnig innovativen Namen „Vision S“. „S“ steht seit etwa 100 Jahren im Automobilbau für „Super“ und bedeutet schlicht, dass es etwas teurer ist. „Vision“ steht seit etwa 50 Jahren im Automobilsektor für ein Auto, was man erstmal noch nicht kaufen kann. „Vision S“ bedeutet also frei übersetzt: Können Sie nicht kaufen, kostet dann aber mehr Geld. Vielleicht hätte man auch den Berliner Flughafen einfach „Vision S“ nennen sollen.

Das Auto erkennt seinen Fahrer an dessen biometrischen Daten

Auch Mercedes nennt sein auf der CES gezeigtes Fahrzeug „Vision“ aber nicht „S“ sondern „AVTR“. Das steht für „Avatar“ und knüpft an den gleichnamigen Kinofilm von 2009 an. Im Gegensatz zum Sony-Auto sieht der Mercedes recht ungewöhnlich aus, denn er hat beleuchtete Ballonräder, wohl eines der 20.000 wahnsinnig bedeutsamen Neuheiten. Während das Auto autonom vorwärts, rückwärts oder seitwärts durch den Stau auf dem mittleren Ring rollt, erscheinen auf dem riesigen Display virtuelle Welten, die die Schönheit der Natur zeigen. Außerdem erkennt das Auto seinen Fahrer an dessen biometrischen Daten und wertet seine Herzfrequenz aus. Und in der „Jens Spahn-Edition“ werden die Daten wahrscheinlich automatisch an den nächsten Mercedes-Vertragshändler übermittelt und der Fahrer auch automatisch geimpft.

Spannend wäre jetzt natürlich zu erfahren, was der Mercedes Vision AVTR macht, wenn sich die von der Firma Samsung angekündigte Neuheit hinter das nicht vorhandene Lenkrad setzt. Samsung’s „Neon“ soll nämlich der erste Entwurf eines künstlichen Menschen sein und soll nicht nur aussehen, wie ein echter Mensch sondern sich auch möglichst identisch verhalten.

Gott bewahre! Warum entwickelt Samsung nicht mal einen künstlichen amerikanischen Präsidenten, der meinetwegen so aussieht wie das Original, sich aber nicht identisch verhält …?