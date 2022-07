Ende der Welt - Die tägliche Glosse Verwöhnte Viecher

Alle müssen sparen, alles wird teurer. Auch in den Zoos und Aquarien zerbricht man sich den Kopf, wie man Kosten senken könnte – womit man aber nicht gerechnet hat: Die Tiere erlauben uns nicht, auf ihre Kosten sparen zu wollen. In Japan hat das schon zur Eskalation geführt! Eine Glosse von Christian Klos.

Die Welt wähnt sich in einer enormen Krise angesichts des nicht enden wollenden Krieges in der Ukraine und der auch damit verbundenen Inflation allerorten. Energiepreise explodieren, Lebensmittel kosten ein Vielfaches von dem, was sie noch vor März 2022 zu Buche geschlagen haben.

Auch in Japan. Und von dort hören wir, dass dort Pinguine mit Wohnsitz in einem schönen Aquarium in der Nachbarpräfektur von Tokio mit dem schönen Namen Kanagawa nun wirklich einen Vogel haben.

Sie sind verwöhnte Biester. Warum? Bislang haben die flugunfähigen Seevögel die Aji-Makrele zu ihren Mahlzeiten bekommen. Tonnenweise. Der aber ist sauteuer und dem Aquarium wachsen die Kosten über den Kopf. Das viele Wasser, teures heizen und auch steigende Kosten bei Tierfutter. Alles ist teurer geworden und so haben sich die Leute im Aquarium gedacht, bevor wir die Eintrittspreise erhöhen nehmen wir nicht mehr die teure Aji-Makrele sondern die viel günstigere Saba-Makrele für unsere Freunde vom Südpol. Und was ist passiert? Die Tiere verweigern den Saba, rühren ihn nicht mal an!

Stellen sie sich das einmal vor. Ihr Hamster zeigt Ihnen den Vogel, wenn sie extra mit den klein geschnittenen Gürkchen, Karöttchen und Salatblättchen anrücken, die vom Salat des Abendessens übriggeblieben sind. Nur weil sie etwas sparen und nicht das Hamster Junior XXL Super Mega Food aus dem Tierbedarf kaufen wollten, zu dem sie auch noch 10 Kilometer weit fahren müssen.

Oder Hunde, die jaulend davonlaufen, weil sie mal was Saftiges aus der Dose verköstigen wollten, mal eben im Supermarkt mitgenommen. Und nicht wie sonst frisches Fleisch samt Innereien vom Biohof.

Das könnte gefährlich werden, wenn die Pinguine in den Hungerstreik treten

Oder Katzen, die sich ganz, ganz früher über eine Dose Thunfisch gefreut hätten, mittlerweile aber nur noch zwischen Deluxe Futter mit Geflügel, Leber in Wildgelee, Ente in Karotten-Orangen-Gelee, Hirsch in Preißelbeer-Gelee und Huhn in Curry-Bananen-Gelee wechseln. Und Gnade Ihnen Gott, sie vergessen den Stängel Petersilie obendrauf – die kommen ihnen nicht mehr durch die Katzenklappe nach Hause.

Soweit ist es also gekommen, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus: bei den Haustieren einsparen ist nicht. Das wird von denen nicht akzeptiert.

Haben die Verantwortlichen im Aquarium von Kanagawa auch einsehen müssen. Das könnte gefährlich werden, wenn die Pinguine in den Hungerstreik treten.

Was sie gemacht haben? Die verwöhnten Biester kriegen ihren teuren Aji wieder, statt des günstigeren Saba. Gespart wird jetzt beim Strom. Und bei den Löwen und Tigern!