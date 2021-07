Ende der Welt - Die tägliche Glosse Verwirrung um die Volksfeste

Die Bayerische Staatsregierung verbietet Volksfeste, lässt aber Ersatzveranstaltungen für Volkfeste zu. Bleibt die Frage: Wann ist ein Volksfest ein Volksfest, und wann eine Volksfestersatzveranstaltung? Und was hat das mit Zuckerwatte, Bierseligkeit und aufklappbaren Zeltwänden zu tun? Oder ist das alles eher ein Fest der Verwirrung? Eine Glosse von Johannes Marchl.

Es hat schon viele Fragen gegeben mit „Wann ist … (Punktpunktpunkt) ein … (Punktpunktpunkt)?“. Und das nicht erst seit Grönemeyer und „Wann ist ein Mann ein Mann?“ Aber gerade ist echt wieder Saison. Zum Beispiel bei der Fußball-EM leztens: „Papa, wann ist eigentlich Hand eine Hand? und gibt´s bei Hand immer Elfmeter?“ Oder: Wann ist Abseits Abseits und vor allem wann fähneln die Linienrichterfuzzis?

Seit dieser Woche gibt es noch ein neues „wann ist?“, zumindest in Bayern: „Wann ist ein Volksfest ein Volksfest?“ Denn da muss man schon sehr genau hinschauen, auch in der Unterscheidung zwischen „Volksfest“ und „Veranstaltung mit Volksfestcharakter“ auf der einen Seite und „Volksfest“ und „Volksfestersatzveranstaltung“ auf der anderen Seite. Sie sind verwirrt? Wenn Sie das jetzt tröstet: da geht´s Ihnen wie mir und vielen anderen in Bayern.

Also, fangen wir von vorne an. Volksfeste sind nach wie vor nicht erlaubt, sagt Bayerns bester Volksfeste-Boykotteur, Markus Söder, auch nicht kleinere Volksfeste. Dann aber kam Adlatus Holetschek aus dem Gesundheitsministerium und jetzt könnten doch wieder Ersatzveranstaltungen für Volksfeste stattfinden. Bleibt die gewichtige und berechtigte Frage, was ist der Unterschied zwischen Volksfest und Volksfest-Ersatzveranstaltung? Die leider weder von Bayerns Bestem, noch von seinem Holetschek beantwortet wird.

Ohne Volk funktioniert beides nicht

Versuch einer Annäherung: Das Volk kann´s schon mal nicht sein, weil ohne Volk funktioniert beides nicht, weder das Fest noch die Ersatzveranstaltung. Also muss es irgendwas mit dem Fest zu tun haben. Mutmaßlich mit der Behausung, in der die Arzneipflanze des Jahres 2007, der Hopfen, vermischt mit gegorenem Getreidewasser in Form eines alkoholhaltigen Getränks gereicht wird, vulgo dem Bierzelt.

Denn – so scheint es – das Bierzelt, einst der Quell von Geselligkeit und Gemeinschaftsgefühl wird jetzt gefürchtet als Ort der zügellosen Feierlaune, quasi das Wembleystadion des kleinen bayerischen Mannes.

Wie sagt Söders Holetschek so schön: Eine bierselige Stimmung könne nie das Ziel sein. Auch nicht, dass auf engstem Raum Dinge stattfänden, die wir mit dem Charakter eines Volksfestes verbinden. Also zum Beispiel gemeinsamer Zuckerwatteverzehr ohne Einhaltung der Maskenpflicht. Oder wäre das jetzt auch bei der Volksfest-Ersatzveranstaltung möglich?