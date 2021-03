Ende der Welt - Die tägliche Glosse Verwässerte Sprache

Politiker sind halt mit allen Wasser gewaschen – darin sehen sich jetzt manche bestätigt. Doch: Die meisten sind das nicht. Dafür müssten sie schon alle sieben Weltmeere bereist haben. Ein ehemaliger brandenburgischer Landtagsabgeordneter hat es jetzt versucht – und sitzt prompt mit Segelyacht „Daphne“ und Frau in Kolumbien fest. Wegen Corona geht’s nicht weiter. Aber immerhin! Andere haben es nur in einen Pool bis nach Mallorca geschafft und sind dann in den Strudel einer Plansch-Affäre geraten – die Bilder von Ex-Verteidigungsminister Rudolf Scharping in Badehose möchte man auch nicht wirklich wieder in Erinnerung rufen. Da stand ihm das Wasser bis zum Halse. Ein definitiv gelungener Schlag ins Wasser - selten war ein Image so schnell ruiniert.