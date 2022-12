Ende der Welt - Die tägliche Glosse Verjüngungskur

In den Forschungslaboren dieser Welt gibt es einen Traum: Die Formel fürs ewige Leben zu finden. Noch nie war die Menschheit so nah dran. Mit modernsten wissenschaftlichen Methoden wird an unserer Lebensuhr gedreht. Forscher unterziehen Probanden einer Hormontherapie, lassen ihre Thymusdrüse wieder wachsen, pumpen Immunzellen in ihren Körper; methylieren DNA, um unser biologisches Alter zu manipulieren. Um nur einige dieser Anstrengungen zu nennen. Alles durchaus erfolgversprechend: Ein längst ergrauter Herr soll wieder dunkle Haare bekommen haben. Winzige Schritte in die richtige Richtung. Doch der große Durchbruch, DIE EINE Formel halten die Wissenschaftler immer noch nicht in Händen.